문혁수 LG이노텍사장 CES간담회 “우리는 부품 아닌 설루션 기업” 센서·기판·제어 3대 사업축 제시

문혁수(사진) LG이노텍 사장은 “LG이노텍은 더 이상 부품 아닌 설루션 기업”이라며 “센서·기판·제어를 세 가지 축으로 고수익·고부가 사업 중심의 ‘하이 퍼포먼스 포트폴리오’ 사업구조로 재편하는데 드라이브를 거는 한 해를 만들 것”이라고 말했다.

문 사장은 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026 내 LG이노텍 부스에서 기자들과 만나 “자체 개발한 부품을 고객에게 낙찰 받는 식의 비즈니스 모델은 경쟁력을 잃어가고 있다”며 “고객의 니즈를 충족할 수 있는 최적의 ‘설루션’을 제공할 것”이라고 설명했다.

문 사장은 LG이노텍의 사업 축을 ‘센서·기판·제어’ 3가지로 정리했다. 그는 “가전과 스마트폰에서 개발된 기술들이 자동차, 휴머노이드 로봇, 드론, 위성으로까지 확대되고 있다”며 “자율주행과 피지컬AI는 상용화가 거의 코 앞까지 와 있다. 누가 빠르게, 훨씬 싸게 움직이느냐가 중요하다”고 설명했다.

올해부터는 수익성이 좋은 패키지솔루션 사업을 중심으로 비즈니스를 확대해 안정적인 수익 창출 체계를 만들어 나가는 데 총력을 다할 것이라고 밝혔다.

그는 “반도체 패키지 기판 수요가 당분간 지속해서 증가할 것으로 보이고, 반도체 기판 생산 가동률도 최대 수준에 이를 것으로 예상된다”며 “수요 대응을 위해 패키지솔루션 생산 능력을 확대할 수 있는 방안을 다각도로 검토 중”이라고 했다.

아울러 문 사장은 “고수익 패키지솔루션 사업 강화의 일환으로 차세대 반도체 기판 기술인 유리기판 개발에도 속도를 내고 있다”며 “글로벌 빅테크 기업과 손잡고 유리기판 시제품 개발을 진행하고 있고, LG그룹 내 계열사들과의 협력 시너지를 통해서도 개발에 속도를 내고 있다”고 말했다.

빅테크 기업과 협업 중인 유리기판 시제품은 2028년 양산이 목표다. 다만 “시장 수요가 의미 있게 커지는 시점은 2030년 전후로 늦춰지는 분위기도 있다”고 언급했다.

2030년까지 신사업 매출 비중을 25% 이상으로 높이겠다는 포부도 밝혔다. 문 사장은 “광학 원천 기술을 기반으로 한 미래 신사업에서도 매출이 발생하기 시작했다”고 말했다.

라스베이거스=박지영 기자