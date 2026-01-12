美 고급 주거단지 ‘스프링 밸리’ 월풀 보다 더내도 ‘LG’ 빌트인 B2B조직 신설 ‘두자리 성장률’

지난 8일(현지시간) 세계 최대 가전·IT 전시회가 열린 미국 라스베이거스 시내에서 약 20분 거리에 위치한 고급 주거 단지 ‘스프링 밸리’. 바로 이곳에서 LG전자의 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드(‘SKS’)를 찾아볼 수 있었다. 스프링 밸리에 위치한 캡록, 포인테, 인클라인이라는 커뮤니티는 미국 3위 빌더 업체 ‘펄티’가 올해 새롭게 조성한 고급 주택 단지로, 프리미엄 가전과 가구들로 인테리어를 꾸민 주택 300여채가 모여 있다.

약 300여 가구 중 90%는 기본적으로 제공되는 미국 생활가전 브랜드 ‘월풀’ 대신 2만달러(약 2900만원) 이상의 추가 비용을 내면서 SKS를 선택했다.

주택 내부로 들어서니 화이트 톤의 깔끔한 대리석 인테리어가 펼쳐졌다. 주방의 아일랜드 냉장고는 언뜻 봐서는 가구장의 일부처럼 보였다. 문을 열면 손잡이 부근에 현재 온도를 알리는 표시등과 온도 조절 버튼이 있다. 서랍 별로 -23℃부터 10℃까지 온도를 조절해 필요에 따라 냉장고와 냉동고로 바꿔가며 쓸 수 있다. 30인치 더블 월 오븐 스팀 콤비는 파티를 위한 큰 고기 요리도 거뜬한 대용량에 스팀을 활용한 수비드 기능으로 촉촉한 육즙을 보존하는 것도 가능하다. LG 씽큐(ThinQ) 앱과 연동해 요리 과정을 스마트폰으로 언제든 쉽게 확인할 수 있고, 약간의 물을 넣고 청소 기능(Speed Clean™)을 누르면 오븐 속 기름때도 쉽게 지워준다.

SKS 외에도 빌트인 디자인 LG 시그니처와 제로클리어런스(한국명 ‘핏앤맥스’), 1인 가구를 위한 LG 프로 빌더 패키지 등 다양한 가격대로 선택의 폭을 넓히며 B2B(기업간 거래) 시장 공략에 속도를 높이고 있다.

라스베이거스=박지영 기자