“기업은 지역경제를 이끌어가는 핵심 주체”

[헤럴드경제=박준환 기자]포천시는 경기도 주관 ‘2026년 기업환경개선사업’에서 총 16억8000만원(도비 8억4000만원, 시비 8억4000만원)의 예산을 확보해 예산 규모 기준으로 2년 연속 경기도 내 1위를 달성했다고 12일 밝혔다.

기업환경개선사업은 중소기업의 노후 기반시설과 소방안전시설, 노동·작업환경 등을 개선해 기업 경쟁력을 강화하고, 지역경제 활성화와 일자리 창출을 도모하기 위한 사업이다. 중소기업 육성자금 융자지원사업과 함께 기업 만족도가 가장 높은 사업 중 하나로, 경영난을 겪는 영세 기업에 실질적인 도움을 제공하는 대표적인 지원사업으로 평가받고 있다.

2026년에는 신규 사업으로 우수관 설치공사 등 기반시설 분야 5개 사업에 6억9000만원, 기숙사 및 작업장 개보수 등 노동·작업환경 분야 50개 사업에 9억9000만원이 선정돼 추진할 예정이다.

특히 노동·작업환경 분야는 2025년에 비해 예산 규모와 선정 업체 수가 두 배로 확대돼 관내 많은 사업장이 혜택을 받을 것으로 기대된다.

윤숭재 기업지원과장은 “기업은 지역경제를 이끌어가는 핵심 주체”라며 “기업인들이 경영 활동에만 전념할 수 있도록 2026년에도 기업 환경 개선과 현장 애로사항 해소에 총력을 다하겠다”고 전했다.

2027년 기업환경개선사업은 8~9월 중 포천시청 누리집을 통해 신청을 받을 예정이다.