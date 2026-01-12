‘미니린·녹더나’ 병·의원 공급 개시 야간뇨·야뇨증 치료 접근성 확대 기대

[헤럴드경제=강문규 기자] 한미약품과 한국페링제약은 야간뇨·야뇨증 증상 치료제 ‘미니린정·미니린멜트설하정(이하 미니린)’ 및 야간뇨 증상 치료제 ‘녹더나설하정(이하 녹더나)’에 대한 공동 판매 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

지난 7일 진행한 협약에 따라 미니린·녹더나의 국내 공급 유통은 한미약품이 전량 담당하며, 영업·마케팅은 한국페링제약이 종합병원을, 한미약품이 병·의원을 중심으로 각각 맡아 진행할 예정이다.

한미약품의 영업·마케팅 범위는 침상 수 30개 이상 300개 이하 규모의 중소형 병원이 폭넓게 포함돼 있어, 실제 야간뇨 환자들이 가장 많이 방문하는 1·2차 의료기관에서 두 제품 투입이 더욱 빠르게 확산시킬 수 있을 것으로 전망된다.

미니린은 항이뇨호르몬인 바소프레신을 기반으로 한 합성 유사체인 데스모프레신 성분으로, 야간 요량을 감소시키는 항이뇨 작용을 통해 야간뇨 증상을 개선한다. 소아(5세 이상) 일차성 야뇨증의 표준 치료제로 널리 사용되고 있으며, 성인 야간뇨 원인 중 약 88%를 차지하고 야간에 소변을 과잉 생산하는 ‘야간다뇨’와 관련이 있는 야간뇨 증상 치료에 효과적이다.

녹더나는 미니린의 저용량 제형으로 개발된 성인 야간뇨 증상 치료제로, 65세 이상 고령층에서 상대적으로 우려가 컸던 저나트륨혈증 위험을 낮춘 제품이다. 또한, 설하정 제형으로 복약 편의성과 생체 이용율을 높였다는 점도 장점으로 꼽힌다.

최근 연구에 따르면 야간뇨는 수면의 질 저하뿐만 아니라 고령층의 낙상 위험을 증가시키는 등 삶의 질에도 큰 영향을 미치는 것으로 나타나, 우수한 안전성 프로파일을 지닌 효과적인 치료 옵션에 대한 관심이 지속적으로 확대돼 왔다.

한미약품 박재현 대표는 “한미약품이 보유한 폭넓은 영업·마케팅 역량과 현장 전문성을 바탕으로 의료진과의 긴밀한 협력을 강화하고 더 많은 환자들이 미니린과 녹더나의 치료적 가치를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한국페링제약 김민정 대표는 “한미약품과 새로운 파트너십 구축으로 미니린과 녹더나가 현재 점유율 1위를 기록하고 있는 시장에서의 위치를 더욱 공고히 하고, 더 많은 환자들에게 안정적으로 제공될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.