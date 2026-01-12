건보공단, 국립암센터 ‘한국 남성의 폐암 발생 예측모형’ 적용해 분석

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국 남성을 대상으로 폐암 발생 가능성을 예측한 결과, 80% 이상이 흡연 때문이라는 연구 결과가 나왔다.

국민건강보험공단 건강보험연구원은 국립암센터 연구팀이 한국 남성을 대상으로 개발해 국제학술지에 발표한 폐암 발생 예측모형을 이용해 분석한 결과, 담배소송 대상자의 폐암 발생위험 중 흡연이 차지하는 정도가 81.8%로 확인했다고 12일 밝혔다.

국립암센터 연구팀이 2013년 국제학술지에 발표한 한국 남성의 폐암 발생 예측모형은 건강보험 빅데이터를 활용해 개발한 것으로, 흡연상태, 하루 흡연량, 흡연시작나이, BMI, 신체활동, 나이 등의 위험요인을 고려해 8년 후의 폐암 발생위험을 예측할 수 있는 모형이다.

이는 1996~1997년 일반건강검진 수검자 중 암 과거력 없는 30~80세 남성을 최대 2007년까지 추적해 개발한 것으로 폐암 발생 예측력이 매우 높다는 평가를 받고 있다.

건강보험연구원은 한국 남성의 폐암 발생 예측모형에 담배소송 대상자 중 30~80세 남성 폐암환자 2116명의 정보를 입력해 폐암 발생위험을 분석했다.

그 결과, 폐암 발생위험 중 흡연이 차지하는 정도가 81.8%로 폐암 발생위험의 대부분이 흡연 때문으로 나타났다.

당시 연구에 참여한 박소희 연세대 융합보건의료대학원 교수는 “해당 예측모형은 선암 등을 포함한 모든 폐암에 대한 발생위험을 추정한 모형이므로, 담배소송 대상 암종인 소세포폐암, 편평세포폐암 발생위험에서는 흡연이 81.8%보다 더 높은 부분을 차지할 것으로 예상한다”고 말했다.

장성인 건강보험연구원장은 “이번 분석을 통해 동일 환자를 대상으로 흡연의 영향을 제외했을 때, 폐암 발생위험이 큰 폭으로 감소하는 것을 확인했다”며 “이는 흡연과 폐암 발생 간의 인과관계를 재입증하는 의학적 증거”라고 강조했다.