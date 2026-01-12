마약류 의약품 4개 등 84개 품목 콜드체인 기반 누적 44만개 공급

[헤럴드경제=강문규 기자] 국내 1위 의약품 유통기업 지오영이 올해도 국가 희귀·필수의약품 공급을 담당한다. 지오영은 한 해 동안 한국희귀·필수의약품센터가 공급하는 희귀·필수의약품에 대해 입고, 보관, 출고, 배송에 이르는 물류 전 과정을 책임지며 안정적인 공급을 지원하게 된다.

지오영은 한국희귀·필수의약품센터가 추진하는 ‘2026년 통합물류 위탁 용역 사업자’로 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

지오영이 위탁 수행하는 대상은 냉장 의약품(생물학적 제제 포함) 24개 품목과 마약류 의약품 4개 품목을 포함해 총 84개 품목으로, 보관과 취급 전반에 고도의 관리 기준이 요구되는 의약품들이다.

한국희귀·필수의약품센터 ‘통합물류 위탁 용역 사업’은 국가 차원의 희귀·필수의약품 공급을 안정적으로 수행하기 위한 공공 의약품 유통 사업으로, 의약품의 안정적 공급과 보관·관리 역량에 대한 신뢰 확보가 무엇보다 중요하다.

지오영은 생물학적 제제 등 냉장 의약품과 마약류 의약품 등 고난도 관리가 필요한 품목을 중심으로 희귀·필수의약품 물류 운영을 담당해 왔다. 콜드체인 기반 인프라와 정밀한 운영 체계를 바탕으로 온도 및 보관 조건 관리가 핵심인 국가 희귀·필수의약품을 지난 2023년부터 누적 87종, 44만 개 이상 유통하며 안정적인 공급 실적을 축적해 왔다.

조선혜 지오영 회장은 “국가 희귀·필수의약품 유통은 단순한 물류를 넘어 환자의 치료 기회와 보건의료 안전망을 뒷받침하는 핵심 기반”이라며 “지오영은 공공 유통망의 한 축으로서 안정적인 공급 체계를 통해 희귀·난치병 환자들에게 의약품이 적시에 전달될 수 있도록 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편 정부는 올해부터 그간 환자가 자가치료용으로 해외에서 직접 구매해야 했던 희귀·필수의약품에 대해 국가가 대신 수입·공급하는 긴급도입 제도를 확대할 계획이다. 이에 따라 안정적인 공공 유통망의 역할과 중요성 역시 한층 커질 것으로 예상된다.

지오영은 희귀의약품 유통사업 참여 이후 공공 희귀·필수의약품과 국내외 제약사 제품을 아우르며 공급 범위를 지속적으로 확대해 왔으며, 지난해에는 공급 수량을 2023년 대비 60% 이상 늘리는 등 관련 물류 역량을 꾸준히 강화하고 있다.