천하람, 금품수수·이혜훈 논란 해소 당부

[헤럴드경제=정석준 기자] 이준석 개혁신당 대표는 12일 통일교 특검에 대해 “조국혁신당이 다시 재고하여 입장을 정할 일정한 말미를 장동혁 대표께 양해 구하겠다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회 회의에 참석해 장동혁 국민의힘 대표가 야권 연석회담 제안을 수락한 것에 대해 감사를 표하며 “우리는 대통령제 국가에서 윤석열이라는 절대권력을 견제하는 것이 얼마나 어려운지 함께 경험했다. 개혁신당은 그 과정에서 조국혁신당과 결을 같이했다”고 말했다.

이어 김병기·강선우 의원 금품 수수, 전재수 의원 통일교 의혹 등을 거론하며 “야권이 연대하고 함께 투쟁해야 할 주제다. 특검의 범위나 방식은 테이블 위에서 조율하면 된다”고 강조했다.

그는 회의 후 기자들과 만나 “조국당도 야권 일원으로 이념 차이나 관점 차이뒤로하고 국민 바라는 특검 이루는 방향으로 추진하면 좋겠다”며 “눈 가리고 아웅식 수사로 국민 의혹이 해소될 것 같지는 않다”고 했다.

천하람 원내대표는 “한병도 더불어민주당 신임 원내대표의 선출을 축하한다”면서도 “전임 김병기 원내대표의 불명예 퇴진 이후에 새롭게 선출된 여당 원내대표이니만큼, 김병기, 김선우 의원의 돈공천 사태에 대해 엄정한 책임을 묻는 일을 최우선 과제로 삼아주기를 바란다”고 전했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 논란에 대해서는 “한병도 신임 원내대표가 나서서 즉각 지명 철회하도록 하는 것이 맞다”며 “한병도 신임 원내대표의 취임이 우리 정치의 반칙이 근절되고, 최소한의 기준이 회복되는 기회가 되기를 진심으로 바란다”고 말했다.