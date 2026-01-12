‘우먼힐링LIFE’ 개최…‘재발 낮추는 생활습관’ 소개 차병원 김슬기 교수 강연…캘리그라피 치유 시간도

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화손보는 지난 10일 오후 서울 마포구 홍대 다리소극장에서 여성 암 경험자와 보호자 총 120명을 대상으로 치유 프로그램 ‘우먼힐링LIFE’ 6회차 행사를 개최했다고 12일 밝혔다.

우먼힐링LIFE는 여성 암 경험자와 보호자의 회복을 돕는 한화손보의 여성 웰니스 지원 사업이다. 이번 행사는 한화손보와 여성 암 치료 분야에서 전문성을 갖춘 차병원이 함께 진행하는 두 번째 프로그램으로, 치료 이후 재발을 예방하기 위한 생활 습관 관리와 일상 건강에 초점을 맞춰 마련됐다.

이날 강연에서 김슬기 분당차병원 종양내과 교수가 ‘내 몸을 다시 세우는 시간’을 주제로 암 치료 이후 신체 관리와 재발 위험을 낮추는 생활 습관, 일상 회복 전략 등을 소개했다. 이금희 아나운서가 진행을 맡아 현장에서 공감형 소통을 이끌었다.

참가자들은 질의응답을 통해 자기 경험과 고민을 공유하며 강연에 적극적으로 참여했다. 2부에서는 캘리그라피 전등 만들기, 나만의 노트 만들기 등 문화예술 프로그램으로 치유의 시간을 더했다.

한화손보는 여성 암 경험자의 재발 방지와 건강한 회복을 위한 웰니스 캠페인을 이어간다는 계획이다.

한화손보 관계자는 “우먼힐링LIFE는 단기적인 지원을 넘어 여성 암 경험자의 지속적인 치유와 건강회복을 돕는 프로그램”이라며 “2026년 신년을 맞아 여성 암 경험자들이 새로운 일상을 건강하게 시작할 수 있도록 실질적인 지원에 집중했다”고 말했다.