아티스트 IP기업 손잡고 협업 확대

[헤럴드경제=김진 기자] CJ온스타일이 글로벌 아티스트 지식재산권(IP) 기업인 뮤즈엠과 아티스트·캐릭터·K-콘텐츠 IP 협업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

양사는 IP 기반 상품 기획부터 제작, 마케팅, 유통까지 전 과정에서 협업한다. 이번 협약은 단발성 상품 판매를 넘어, 팬덤과 IP를 연결하는 콘텐츠 커머스를 본격적으로 추진한다는 데 의미가 있다. CJ온스타일은 모바일 기반의 콘텐츠 기획력과 상품 큐레이션 역량을 이번 협업에 접목해 팬덤을 공략할 계획이다.

우선 ‘HELLO KITTY x JISOO(헬로키티x지수)’ 협업 프로젝트를 진행한다. 이번 프로젝트에서는 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM)과도 협력한다. 팬덤 반응이 빠른 채널에서 초기 수요를 확인한 뒤, CJ온스타일 모바일과 TV 등 자사 채널로 확장한다는 방침이다.

상품은 크림에서 12일 정오까지 드로우(응모) 형태로 공개된다. 상품은 헬로키티 40㎝ 인형 5종과 랜덤 플러시 키링 11종으로 구성됐다. CJ온스타일과 크림은 오는 14일부터 20일까지 서울 강남구 도산공원 인근 크림 도산 플래그십 스토어에서 팝업스토어도 운영한다.

CJ온스타일 관계자는 “차별화된 IP를 통해 좋은 상품과 재미를 발견하는 콘텐츠 커머스 플랫폼 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.