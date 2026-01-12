2026년 경영전략회의 개최 임직원 대표 ‘소비자보호헌장’ 낭독 채널 경쟁력·내부통제 강화 등 논의

[헤럴드경제=박성준 기자] 우리금융그룹 동양생명이 지난 9일 경기도 고양시에 있는 동양생명 인재개발원에서 임원과 주요 부서장이 참석한 가운데 ‘2026 경영전략회의’를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 회의는 ‘FY2026, 우리의 내일을 여는 변화’라는 강령 아래 지난해 주요 경영 성과를 점검하고, 급변하는 금융·보험 환경에 선제적으로 대응하기 위한 전략 방향과 세부 추진계획을 공유하기 위해 마련됐다.

성대규 동양생명 대표는 “올해는 동양생명이 위대한 보험사로 가는 원년이 돼야 한다”며 “실패와 변화에 대한 두려움을 버리고, 각자의 실력과 자신감을 믿고 변화와 도전을 통해 한 걸음 더 나아가자”고 강조했다.

회의에서는 국제회계기준(IFRS17) 도입 이후 변화된 보험 영업 환경에서 ▷채널 경쟁력 강화 ▷상품·포트폴리오 고도화 ▷운영 효율성 제고 ▷소비자 보호와 내부통제 강화 등 주요 전략 과제를 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

특히 이날 임직원 대표들이 소비자 중심 경영 실천 의지를 다지기 위한 소비자보호헌장 선서문을 낭독했다. 참석자들은 소비자 보호가 단순한 규제 준수를 넘어 회사의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 가치라는 점에 공감하며 실천 의지를 공유했다.

소비자보호헌장은 ▷고객에게 적합한 상품·서비스 제공 ▷불건전 영업행위 금지 ▷고객 정보의 최우선 보호 ▷소비자 불편과 불만 사항에 대한 적극적인 개선 ▷금융소비자에게 최상의 서비스를 제공하기 위한 전문 역량 강화 등 5대 행동강령을 담고 있다.