[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 운영하는 농특산물쇼핑몰 ‘사이소’가 매년 매출 성장세를 이어가고 있다.

12일 경북도에 따르면 사이소의 지난해 총매출액은 542억원으로 전년 매출(500억원) 대비 8.3% 늘었다.

회원 수는 23.7% 증가한 29만7476명으로 지난 1년간 5만6978명이 신규 가입하는 폭발적인 성장세를 보였다.

또 연간 총매출 1억원 이상을 기록한 농가는 94곳으로 나타났다. 품목군별로 가공식품 26곳, 과일·채소류 23곳, 곡류 13곳, 축산물 12곳, 임산물 11곳, 수산물 6곳, 친환경농산물 3곳이다.

단일업체 최고 매출은 25억6000만원을 기록한 참기름·들기름 제조업체, 단일 제품 최다 주문은 2만5010건을 판매한 닭갈비 세트였다.

지난 2007년 경북도가 도내 우수 농특산물의 온라인 직거래를 위해 개설한 사이소는 현재 개점 원년 대비 매출은 281배, 회원 수는 120배, 입점 농가는 3배 늘어나 지자체가 운영하는 온라인 쇼핑몰 중 가장 모범적인 사례로 인정받고 있다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “오랜 기간 쌓아온 신뢰와 입소문이 오늘의 사이소를 만들었다”며 “앞으로도 사이소를 신선하고 우수한 농특산물을 합리적인 가격에 전하는 믿을 수 있는 온라인 직거래의 기준으로 만들어가겠다”고 말했다.