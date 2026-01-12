매출 1077억원·영업이익 2억5000만원 9m·7m 버스 등 신규 라인업 개발 “신규 수요 창출 및 사업 구조 개선 속도낼 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] KGM 커머셜(이하 KGMC)은 지난해 매출 1077억원, 영업이익 2억5000만원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다고 12일 밝혔다.

KGMC는 지난 2023년 11월 KG그룹 편입 이후 수익성 중심의 경영 기조 전환과 사업 구조 재편을 핵심 과제로 삼고, 비용 및 원가 구조 개선, 재무 안정성 확보, 내부 통제 및 책임경영 강화 등을 단계적으로 추진해 왔다.

특히, 9m·7m 버스 라인업 개발을 통해 기존 주력 차급에 집중됐던 사업 구조에서 벗어나 신규 수요를 창출하고, 단일 차급·단일 시장 의존도를 낮추는 데 주력했다. 이를 통해 시장 변동성에 따른 실적 변동을 완화하고, 보다 안정적인 수익 구조를 구축하기 위한 전략적 대응을 병행해 왔다.

KGMC는 KG그룹 인수 직후인 2023년 매출 383억원, 영업손실 67억원을 기록했으나, 2024년 매출 927억원으로 회복세를 보였으며, 2025년에는 판매대수 303대를 기록하며 5년 만에 흑자 전환에 성공했다.

KGMC는 이번 흑자 전환을 새로운 출발점으로, 품질 경쟁력 제고를 중심으로 한 품질경영을 한층 강화하는 한편, 수출시장 공략을 통해 글로벌 사업 기반을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

KGMC 관계자는 “지난해 흑자 전환 달성은 경영 정상화의 중요한 이정표”라며 “앞으로도 품질 경쟁력 강화와 수출 확대를 통해 안정적인 수익 구조를 공고히 하고, 글로벌 시장에서도 신뢰받는 제조사로 도약해 나가겠다”고 말했다.