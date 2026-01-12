[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 2025년 국토교통부가 주관한 건축행정평가에서 우수한 평가를 받아 국토교통부 우수상을 수상했다고 12일 밝혔다.

건축행정평가는 국토교통부가 매년 전국 246개 지방자치단체를 대상으로 건축행정의 효율성 및 서비스 수준을 종합적으로 평가하는 것이다.

건축 인·허가 절차의 합리성, 건축물 안전관리, 유지관리 적정성 등 다양한 항목을 기준으로 이뤄진다.

평가 결과 상주시는 시민중심의 체계적이고 신속한 건축행정 서비스 운영이 높은 점수를 받아 우수상을 수상하는 영예를 안았다.

이번 수상은 상주시가 지속적으로 추진해 온 건축행정의 전문성 강화와 시민편의 중심 행정 서비스 제공이 인정받은 결과로, 건축 관련 민원 처리의 신속성 향상, 안전기준 준수 및 현장 중심의 점검 체계 구축 등에서 우수한 성과를 거둔 것으로 평가됐다.

상주시 관계자는 “이번 우수상 수상은 상주시 건축행정 전 직원의 노력과 시민 여러분의 적극적인 참여가 함께 만들어 낸 값진 성과”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 전문적이고 신뢰도 높은 건축행정을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.