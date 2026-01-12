- 오는 23일까지 접수…직종별 1~3위 입상자 市대표 자격 부여

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 2026년도 대전시 기능경기대회 참가자를 오는 23일까지 모집한다고 12일 밝혔다.

6개월 이상(2026년 1월 23일 기준) 대전시에 거주한 개인 또는 대전시 소재 단체 소속이면 연령 제한 없이 누구나 참가할 수 있다. 다만 국제기능올림픽대회 입상자 및 지난 전국기능경기대회 상위 입상자 등은 제외된다.

참가 신청은 마이스터넷 홈페이지를 통해 가능하며, 추천서 등 추가 서류는 참가원서 접수 시 온라인으로 제출하면 된다.

이번 대회는 대전시가 주최하고 대전시 기능경기위원회(한국산업인력공단 대전지역본부)가 주관하며, 오는 4월 6일~4월 10일까지 5일간 개최될 예정이다.

직종별 1~3위 입상자에게는 상장과 메달 및 상금이 지급되며 오는 8월 인천광역시에서 개최되는 제61회 전국기능경기대회에 대전시 대표선수로 참가할 수 있는 자격이 부여되고, 해당 직종 국가기술자격 기능사 시험 면제 및 산업기사 필기시험 응시 자격의 특전도 함께 주어진다.

대전시는 2026년 대회는 ‘모바일 앱 개발’과 같은 신규 시범직종 도입으로 변화하는 산업환경 대응을 위한 기능인재 육성에도 박차를 가할 방침이다.

기타 자세한 사항은 한국산업인력공단 대전지역본부 직업능력개발부로 문의하면 된다.