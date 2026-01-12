- 충남형 농촌리브투게더 부여 은산 첫 사업·공주 신풍지구 완공 - 85㎡형 단독주택에 임대료 25만∼30만 원…입주자 모집도 완료

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 농촌 지역에 활력을 불어넣기 위해 추진 중인 ‘충남형 농촌리브투게더’ 사업이 마침내 첫 결실을 맺었다.

부여 은산지구 첫 사업과 공주 신풍지구 공사 및 입주자 모집을 모두 완료하고, 다음 달 입주를 시작한다.

12일 도에 따르면, 충남형 농촌리브투게더는 ▷농촌 주거 환경 개선 ▷쾌적한 주거 인프라 구축을 통한 살기 좋은 농촌 주거 공간 조성 ▷농촌 지역 청년·서민 주거 안정 및 주택 마련 기회 제공 ▷인구 유입을 통한 농촌 활성화 등을 위해 추진 중인 분양 전환 공공임대주택 공급 사업이다.

공급 대상은 ▷청년 농업인 ▷농지를 지속 이용·관리 가능한 귀농 희망자 ▷농촌형 교육을 희망하는 유치원·초중등생 동반 가족 등 실거주자 ▷관내 이주 희망 마을 주민 ▷인근 노후·불량 농촌 주택 실거주자 등이다.

은산지구는 은산면 은산리 일원에 20세대, 신풍지구는 신풍면 산정리 일원에 19세대로 조성했다.

각 세대는 85㎡형 단독주택이며, 13㎡ 안팎의 부속 창고도 1개씩 별도로 설치했다.

이들 주택에는 특히 시스템에어컨과 붙박이장을 기본으로 설치, 입주민 부담을 최소화 했다.

이에 더해 태양광 등 신재생에너지 설비와 고효율 자재 등을 이용해 에너지 자급 주택(제로 에너지 하우스)으로 건립, 탄소중립 실현에 기여하며 전기요금 부담을 낮출 수 있을 것이란 기대다.

두 사업지구는 이와 함께 지난해 9월부터 입주자를 모집, 은산지구의 경우 군내 청년농 8호와 근로소득자 8호, 군외 청년농 4호 등을 선정했다.

신풍지구는 시내 미성년 자녀 동반 세대 4호, 신혼부부·한부모 가구 2호, 시외 미성년 자녀 동반 세대 6호, 신혼부부·한부모 가구 4호, 청년농 3호 등을 첫 입주민으로 뽑았다.

은산지구 입주민들은 보증금 500만 원에 월 임대료 30만 원, 신풍지구는 보증금 3000만 원에 월 25만 원을 내고 거주하게 된다.

이들은 또 10년 동안 임대 거주한 뒤, 희망할 경우 인근 농촌 주택 시세 수준으로 살고 있는 주택을 분양받을 수 있다.

도 관계자는 “충남형 농촌리브투게더는 쾌적한 농촌을 만들고, 젊은 사람들이 농촌에 들어와 노장청과 어울려 살 수 있는 환경을 만들어 가게 될 것”이라고 말했다.

한편 도는 이번 은산과 신풍 등 2개 지구 외에 ▷금산 남일 ▷태안 남면 ▷공주 우성 ▷보령 웅천 ▷청양 남양·정산 ▷홍성 은하 ▷서천 마서 등 8개 지구에서도 사업 추진에 박차를 가하고 있다.