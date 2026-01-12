- 도, 12일 김태흠 지사·이승찬 회장 등 참석 전달식 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 계룡건설로부터 이웃돕기 성금 1억원을 기탁 받았다.

12일 도청 접견실에서 열린 전달식에는 김태흠 지사와 이승찬 계룡건설 회장, 성우종 충남사회복지공동모금회장 등이 참석해 지역 나눔 실천의 뜻을 함께 나눴다.

성금은 충남사회복지공동모금회를 통해 도내 취약계층과 도움이 필요한 이웃을 지원하는데 사용될 예정이다.

김 지사는 “지역사회에 대한 깊은 관심과 책임감을 바탕으로 따뜻한 나눔을 실천해 주신 계룡건설에 감사드린다”며 “앞으로도 민관이 함께하는 나눔 문화 확산을 통해 촘촘한 복지 안전망을 구축해 나가겠다”고 말했다.

이 회장은 “작은 정성이지만 힘든 시간을 보내고 있는 이웃들에게 위로와 희망이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 답했다.

한편, 계룡건설은 매년 나눔캠페인을 통해 충남‧대전‧세종에 이웃돕기 성금을 기탁하고 있으며, 산불 및 수해 피해 지원, 장학금 지원, 예비역 주거환경 개선, 범죄 피해자 지원 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하며 사회 곳곳에 온기를 전하고 있다.