’배민클럽 2개월 무료 이용권’ 혜택 추가 다운타우너·스타벅스 등 인기 식음료 증정 장기고객데이, 뮤지컬·전시·테마파크 등

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 새해를 맞아 대표 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’의 혜택을 강화한다고 12일 밝혔다. 이에 따라 고객은 오는 13일부터 시작하는 유플투쁠데이에 LG유플러스 통합 앱 U+one에서 강화된 혜택을 받을 수 있다.

우선 지난해 매월 할인 쿠폰이 완판됐던 통신사 최초 배달의 민족 구독 서비스 ‘배민클럽 2개월 무료 이용권’이 주어진다. 멤버십 VIP 등급 이상이면 오는 15일 오전 11시부터 선착순으로 받을 수 있다.

기존 배달의 민족 할인 쿠폰도 계속된다. 13일 ‘배달의 민족X멕시카나 치킨’ 9000원 할인 쿠폰을 시작으로 ▷15일 ‘다운타우너 25% 할인 ▷19일 오뚜기 몰 30% 할인 ▷20일 CGV 유플투쁠세트(팝콘 M+음료 M) 무료 ▷21일 스타벅스 별 리워드 8개 제공 ▷22일 공차 30% 할인 ▷23일 사조몰 30% 할인 등이 제공된다.

겨울방학 맞춤형 혜택도 추가됐다. ▷15일 비발디파크 리프트 50% 할인 ▷19~23일 판타와 지노의 공룡탐험전 30% 할인 ▷21일 아쿠아필드 40% 할인 ▷22일 주렁주렁 입장권 35% 할인 등이다.

2년 이상 장기 고객은 ▷뮤지컬<비틀쥬스> 40% 할인 ▷전시<헤일리 티프먼, 일상을 그리다> 30% 할인 ▷<레고랜드> 파크 1일 이용권 1+1 증정 등 혜택을 받을 수 있다.

또 매월 진행하는 ‘유플투쁠 PLAY’ 프로모션을 통한 나만의 유플투쁠 혜택 플레이리스트 이벤트도 진행된다. 참여 방법은 LG유플러스 고객이라면 통합 앱 U+one 접속 후, 이벤트 메뉴에서 오는 29일까지 가능하다. 참여 고객 중 추첨을 통해 ▷마샬 블루투스 스피커(1명) ▷CGV 영화 예매권(200명) ▷스타벅스 딸기라떼X케이크 세트(200명) ▷깐부치킨(200명) 등이 제공된다.

아울러 LG유플러스는 지난해 월평균 51개의 제휴 혜택을 제공했다고 밝혔다. 고객 1인당 4.5건 꼴이다. 연령별 사용 데이터를 보면 10·20대 고객 스타벅스·컴포즈 커피 등 커피 관련 혜택, 30대 이상 파리바게뜨, 아웃백 등 외식·푸드 혜택이 인기를 끌었다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 “새해를 맞이해 식음료, 문화 활동 등 다양한 영역에서 인기 브랜드로 혜택을 준비했다”며 “올해에도 LG유플러스 고객을 위한 차별화된 혜택을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.