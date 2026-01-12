[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]산악 스포츠의 메카 청송군에서 열린 ‘2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵 대회’가 2일간의 여정을 마무리 했다.

12일 청송군에 따르면 이번 대회는 월드 랭킹 1위~8위까지의 세계 최정상급 선수들을 비롯해 한국을 대표하는 이영건 선수 등 총 18개국 120여 명의 선수가 참가해 난이도 경기와 속도 경기에서 우승 트로피를 놓고 열띤 경합을 펼쳤다.

이번 대회 ‘속도 부문’ 남자부는 사프다리안 모하마드레자(이란)가, 여자부는 코섹 올가(폴란드)가 1위를 차지했다.

‘난이도 부문’에서는 남자부 라드반 루나(프랑스), 여자부 살몬 토마스 마리언(프랑스) 선수가 각각 우승을 차지했다.

특히 남자 난이도 부문 2위와 3위, 여자 난이도 부문 3위에는 대한민국 선수가 이름을 올려 대한민국이 아이스클라이밍 종목 강국임을 한 번 더 입증하는 계기가 됐다.

청송 아이스클라이밍 월드컵 대회는 청송군이 지난 2011년부터 아시아 최초로 개최해 올해로 14주년을 맞았다.

그동안 세계 최정상급 선수들의 참여로 우리나라 동계 스포츠를 알리는 큰 계기일 뿐만 아니라 지역경제 활성화에도 크게 기여하고 있다.

이번 대회 기간 중, 빙벽 네 컷, 빙벽 360 부스, 청송 꽃돌 전시, 청송백자 전시, 관광 및 농·특산물 홍보와 청송 사과 시식 코너, 관람객을 위한 기념사진 촬영 장소가 마련되고 경기장 주변에는 겨울 전통 먹거리와 연예인 초청 공연, 경품 추첨, 천 아트 등 다양한 체험 행사와 볼거리로 관람객의 발길을 사로잡았다.

청송군 관계자는 “아이스클라이밍이 올림픽 정식 종목 채택을 앞두고 있는 중요한 시점에서 청송에서 열린 이번 대회가 종목의 가치와 매력을 전 세계에 알리는 계기가 됐기를 바란다”며 “앞으로도 대한민국이 아이스클라이밍 강국으로서 세계 무대에서 우뚝 설 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.