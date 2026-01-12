놈 국토안보부 장관, ICE요원 민간인 총격에 “분명한 법 집행 작전” 미네소타 전역 시위 확산에 “수백명 파견” 밝혀 국토안보부, ‘의원들 사전통보 없이 ICE 방문 불가’ 조치도 도입

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원이 민간인을 총격해 사망케한 사건이 발생한 이후 이에 반발하는 시위가 확산하는 가운데, 미 국토안보부가 11일(현지시간) 현지에 수백명의 인력을 추가 파견하겠다는 입장을 밝혔다.

크리스티 놈 국토안보부 장관은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “수백명 이상의(hundreds more) 연방 요원이 미니애폴리스로 파견되고 있다”며 “미니애폴리스에서 발생한 진정한 부패에 대응하기 위한 것”이라 주장했다.

놈 장관은 “그들(시위대)이 우리의 작전을 방해한다면 그것은 범죄이며 우리는 그 결과에 대해 그들에게 책임을 물을 것”이라고 말했다.

트럼프 행정부는 지난달 초부터 미니애폴리스에 이민 단속 요원을 증원해 집중 단속을 벌여왔다. 미네소타주에서 발생한 복지 지원금 부정 수급 사기에 다수의 소말리아인이 연루됐다는 정황을 연방 요원 투입 명분으로 삼았다.

그러다 지난 7일 미니애폴리스에서 미국 시민인 백인 여성 르네 니콜 굿(37)이 ICE 요원의 총에 맞아 숨졌다. 트럼프 행정부는 당시 해당 여성이 신원을 확인하려는 ICE 요원의 요구에 응하지 않고, 요원을 차로 치려 위협하며 도주했다고 주장했다. ICE 요원이 ‘정당방위’로 해당 여성에게 총격을 가했다는 입장이다.

그러나 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론이 입수한 현장 영상에 따르면 굿이 ICE 요원을 차로 치려 했다고 보기 어려운 상황이다. 이에 ICE가 무리한 단속과 공권력 남용으로 무고한 시민을 사살했다는 비판이 일고 있다.

이 사건을 계기로 주요 도시에서 트럼프 행정부의 반(反) 이민 정책에 반발하는 시위도 확산하고 있다. 특히 미니애폴리스는 지난 2020년 흑인인 조지 플로이드가 경찰에게 체포되는 과정에서 질식사한 일이 발생, 인종차별이라며 이에 항의하는 시위가 불같이 일었던 곳이다.

놈 장관은 이날 CNN 인터뷰에서 “이것은 분명히 법 집행 작전이었다”며 “(총을 쏜) 요원은 그녀의 차량에 치였고 그녀는 차량을 무기화했다. 요원은 자신과 동료들의 생명, 시민들을 보호하고자 했던 것”이라고 거듭 주장했다.

반면 민주당 소속인 제이컵 프라이 미니애폴리스 시장은 NBC 인터뷰에서 “트럼프 행정부가 지금 이 기관들을 운영하는 방식은 잘못됐으며 분명히 그것은 위헌”이라고 반박했다.

한편, NYT는 국토안보부가 연방 의원들이 사전 통보 없이 ICE 구금시설을 방문할 수 없게 하는 지침을 도입했다고 보도했다. 총격 사건 바로 다음 날인 8일 놈 장관은 의원들이 ICE 시설에 방문하기 전 최소 7일 전에 통지해야 한다는 지침을 마련했다. 이 같은 내용의 문서를 법원에도 제출했다.

연방법에 따르면 의원들은 ICE 구금시설을 사전 통보 없이 방문할 권리를 갖고 있다. 지난달 워싱턴DC의 연방지방법원도 의회가 편성하는 일반적인 예산으로 운영되는 시설에는 의원들이 사전 통보 없이 방문 권리가 적용된다고 판결했다.

그러나 놈 장관은 ICE 시설들이 트럼프 대통령이 주도해 입법한 ‘하나의 크고 아름다운 법’에 따라 별도의 연방 재원으로 운영되고 있는 만큼, ‘일반적인 예산으로 운영되는 시설’이 아니라는 입장이다. 이에 의원들이 사전 통보 없이 방문할 수 없다는 입장을 내세우고 있다.