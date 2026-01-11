[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구 민주평화통일자문회의 대구달서구협의회는 병오년 새해를 맞아 지난 8일 웨딩비엔나에서 ‘2026 달서구민 신년교례회’를 열었다.

이번 신년교례회는 새해를 맞아 지역사회의 화합과 발전을 기원하고 구민과 함께 새로운 도약의 의지를 다지기 위해 마련됐다.

행사에는 추광엽 민주평통 대구달서구협의회장을 비롯해 이태훈 달서구청장, 서민우 달서구의회 의장, 신철범 민주평통 대구부의장, 유영하·윤재옥·권영진 국회의원, 지역 시·구의원, 유관기관 및 단체장, 민주평통 자문위원, 구민 등 500여명이 참석했다.

행사는 식전공연을 시작으로 신년인사와 축사, 구민 화합을 다지는 ‘대구 백년, 달서가 품다’ 시루떡 절단, 건배제의 순으로 진행됐으며, 참석자들은 새해의 희망과 각오를 함께 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.

추광엽 민주평통 대구달서구협의회장은 “2026년 병오년 새해에도 지역사회 발전과 화합을 위해 모두가 한마음으로 새로운 각오를 다지며 희망찬 한 해를 열어가길 바란다”고 말했다.

이태훈 대구 달서구청장은 “새해를 맞아 53만 구민 모두의 건강과 안녕을 기원한다”며 “병오년에도 분열된 이념을 넘어 화합으로 구민의 뜨거운 열정을 하나로 모아, 새로운 대구·경북의 중심이자 미래가 기대되는 달서의 시대를 함께 열어가자”고 강조했다.