“당정청 한달 내 집중추진 국정과제 정리” “野, 국정 한축…머리 맞대고 논의”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 신임 원내대표는 11일 “이재명 정부 성공을 위한 당의 마음이 절박하다. 이 절박함에 엇박자나 분열은 한가로운 얘기”라고 일축했다. 또 “집권여당으로서 책임감 있게 일하고, 각 쟁점이 있는 법안은 원내대표단에서 사전 논의하고 결론을 내는 민주적 다양한 시스템을 활성화하겠다”고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 선출 직후 국회에서 열린 기자간담회에서 당내 계파에 관한 질문에 “엇박자 이런 거는 있을 수 없고, 오직 지방선거 승리를 통해 이재명 정부의 초기 국정 동력을 확보하는 일에 원칙적으로 분열과 갈등이 있을 수 없다”며 이같이 말했다.

당청간 엇박자가 있다는 지적에 한 원내대표는 “국정 운영하는 데 주요 쟁점이 생기면 때로는 생각차가 있다”며 “엇박자라기보다 시각차 정도로 이해했고, 그 시각차마저도 사전 절차와 토론을 통해 당정청이 모여 조정하고 발표할 땐 차이가 없도록 하는 게 여당 능력이라고 생각한다”고 답했다.

이어 “청와대 정무수석을 하면서 주로 이 업무를 해왔었고, (당정청 소통) 시스템이 더 다양하게 작동되도록 노력하겠다”고 강조했다.

한 원내대표는 “민생이나 경제, 이런 문제들도 결코 소홀히 하지 않겠다”고 강조했다. 한 원내대표는 “주요 국정과제와 주요 정부에서 추진하는 입법 과제에 대해 각 부처 장관과 청와대 수석, (국회) 상임위원장 등 의원이 이재명 정부의 주요 국정과제를 한 달 안에 모여 논의해 집중 추진할 것들을 정리하겠다”고 했다.

이어 한 원내대표는 “정리된 법안들을 차질 없이 야당과 협상을 통해 추진하겠다”며 “이런 일들이 활발하게 이뤄지면 성과가 있을 거란 생각이 든다. 이 성과가 국민 사람에 그대로 반영될 수 있도록 새 원내대표가 심기일전해 열심히 하겠다”고 했다.

특히 야당과 관계를 놓고 ‘협상 파트너’, ‘국정의 한 축’이라며 “정말 머리를 맞대고 논의하겠다”고 강조했다. 한 원내대표는 “야당과 언제나 마음을 열고 토론하고 협의할 자세가 돼 있다”며 “예산결산위원장 때도 종합정책질의나 소위원회에서 야당의 토론을 충분히 보장해 줬다”고 했다.

그러면서 “하지만 법정 기한을 지키지 않을 땐 단호히 단독 처리라도 해야 한다고 주장했던 것처럼, 향후 협상 전략도 같다”며 “토의하고 논의하고 머리를 맞대되 ‘반대를 위한 반대’에 대해 단호한 입장을 견지하겠다”고 했다.

새 원내지도부 구성을 놓고 “가장 중요한 게 원내운영수석부대표다. 내일 말씀드리겠다”며 “원내부대표단은 최대한 유임해서 가는 걸로 생각하고 있다”고 했다.

각종 비위 의혹이 불거진 김병기 전 원내대표와 탈당한 강선우 의원에 관해서는 즉답을 피하면서 “민주당이 돈 받고 공천했던 걸 과거 시대로부터 청산했던 게 2004년 노무현 대통령 때 아닌가”라며 “강력하고 민주당스럽게 하기 위해 노력하겠다”고 했다.