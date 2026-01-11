영화 ‘만약의 우리’ 개봉 12일째 100만 돌파

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난달 31일 개봉한 영화 ‘만약의 우리’가 100만 관객을 돌파했다. 연말·연초 극장가를 휩쓴 할리우드 대작들의 공세 속에서도, 두 연인의 서사를 담은 현실 공감 연애는 남다른 존재감으로 ‘흥행’의 역사를 쓰는 중이다.

11일 영화진흥위원회 입장권통합전산망에 따르면 영화 ‘만약에 우리’는 이날 오후 동원 관객 100만을 넘어섰다. 개봉 12일만이다. 100만~110만명 선으로 알려진 손익분기점도 순조롭게 넘을 것으로 보인다.

올 겨울, 한국 영화의 다크호스로 떠오른 ‘만약의 우리’의 흥행 조짐은 개봉 2주차부터 본격적으로 감지됐다. 영화를 본 이들의 입소문이 ‘역주행’에 불을 지피면서다.

실제 영화는 지난 7일부터 9일까지 3일 연속으로 전체 영화 박스오피스 1위에 올랐다. 순제작비만 4억달러(5800억원)로 알려진 아바타 시리즈의 세 번째 작품 ‘아바타: 불과 재’도 제쳤다.

지난 10일 ‘만약에 우리’는 관객 13만4304명을 동원하며 아바타(13만5341명)와 근소한 차이로 박스오피스 2위에 올랐다. 하지만 개봉 첫 주 토요일 관객 수인 10만0811을 넘어서며, 개싸라기 흥행(개봉 초보다 시간이 갈수록 입소문을 타고 관객이 늘어나는 현상) 흐름을 이어갔다. 영화는 전날인 9일에도 일일 관객수 7만2658명을 기록, 지난 주 금요일의 6만4445명을 넘었다.

영화는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애다. 구교환의 상업영화 첫 멜로이자, 문가영이 성인이 돼 도전한 첫 영화 주연작이기도 하다. ‘82년생 김지영’(2019)의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

실제 한 연인의 만남과 사랑, 헤어짐을 지켜보는 듯한 배우들의 열연과 이들의 감정을 섬세하면서도 꾸밈없이 담아낸 감독의 연출이 관객들의 호평을 받고 있다.

한편 이날 100만 관객 돌파 소식과 함께 구교환, 문가영, 김도영 감독의 감사 인사를 담은 인증 사진도 공개되기도 했다.

구교환은 “100만 감사합니다. 새해 복 만우 받으세요”라고 소감을 밝혔고, 문가영은 “우리들의 이야기에 귀 기울여 준 백만 번의 시선. 그대들이 내어준 햇살을 온전히 받으며 빨간 소파에 뒹굴 거리다 문득 궁금한, 모두 가슴 속에 어떤 사랑을 품고 있던 걸까?”라며 감사의 마음을 전했다. 김도영 감독은 “이 영화가 여러분 마음에 100만 번 가서 닿았다니 정말 감동입니다. 감사해요!”라며 소회를 밝혔다.