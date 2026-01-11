강선우·김경 자택 등 압수수색 귀국한 김경에 금품 대가성 등 조사 강선우 피의자 소환도 이뤄질 듯

[헤럴드경제=김은희 기자] 경찰이 ‘공천헌금 의혹’에 연루된 무소속 강선우 의원과 강 의원의 전 사무국장, 더불어민주당 김경 서울시의원에 대한 강제수사에 착수했다. 지난달 29일 강 의원과 김병기 의원 간 녹취록 공개로 의혹이 불거진 지 13일 만이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오후 5시 30분부터 뇌물 혐의를 받는 강 의원과 남모 전 사무국장, 김 시의원의 자택을 압수수색하고 있다고 밝혔다.

강 의원의 국회 의원회관 사무실과 김 시의원의 서울시의회 사무실 등도 압수수색하는 것으로 알려졌다.

경찰은 이들의 휴대전화와 PC 등 관련 자료를 확보할 방침이다. 이날 귀국한 김 시의원의 경우 자택 압수수색을 참관하게 한 뒤 소환 조사할 계획이다.

강 의원은 민주당 소속이던 2022년 지방선거를 앞두고 남 전 사무국장을 통해 김 시의원으로부터 1억원의 뇌물을 수수한 혐의를 받는다. 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원은 이를 공관위 간사였던 김병기 의원과 의논했는데 당시 대화의 녹취록이 공개된 바 있다.

강 의원은 당시 사무국장이 돈을 받은 사실을 인정하면서도 “누차 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다”고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 밝혔다. 그러나 당시 공관위 회의에서 김 시의원의 공천을 주장한 사실이 뒤늦게 밝혀지며 민주당에서 제명됐다. 김 시의원은 실제 단수공천을 받았다.

경찰은 이날 압수수색을 계기로 수사에 속도를 낼 전망이다. 앞서 수사 대상인 김 시의원이 갑작스럽게 미국으로 출국하며 도피 의혹이 불거진 데다 CES 관람, 텔레그램 계정 삭제 등이 알려지며 경찰은 늑장 대응한다는 비판을 받아왔다.

경찰은 김 시의원을 대상으로 당시 전달한 금품이 시의원 공천 대가가 맞는지, 금품이 반환된 게 맞는지 등을 조사할 예정이다. 한 차례 소환 조사를 받은 남 전 사무국장과 금품 전달 경위를 두고 주장이 엇갈리는 부분에 대해서도 규명할 방침이다.

또한 압수수색으로 확보한 자료의 분석을 마치는 대로 강 의원에 대한 피의자 소환도 이뤄질 전망이다.