[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘슈퍼맨’ 코믹스의 1938년 초판본이 역대 최고가인 219억원에 팔렸다. 이는 만화책으로는 “사상 최고가”라고 업체는 전했다.

10일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 전날 미국 뉴욕의 만화 전문 경매 업체 메트로폴리스 컬렉터블스-코믹커넥트는 익명의 수집가가 1938년 ‘슈퍼맨’ 초판본 만화책을 1500만달러(약 219억원)에 사들였다고 밝혔다.

이 만화책이 출시됐을 당시 가격은 10센트였다. 현재 화폐 가치로 환산해도 2달러25센트(3200원) 정도다.

이번 거래는 비공개로 진행됐으며 구매자, 판매자 둘다 신원은 알려지지 않았다.

이 초판본은 슈퍼맨이 최초로 등장한 만화책으로, 20세기 중반 슈퍼히어로 장르의 확산에 크게 기여한 것으로 평가된다. 현재 존재하는 ‘슈퍼맨’ 초판본은 100부 미만으로 추정된다.

만화책 등급 평가 업체인 CGC는 이 초판본에 10점 만점에 9점의 점수를 줬다. 이는 이 만화책이 매우 잘 보존됐으며 사소한 결함만 있다는 의미다.

이번에 판매된 만화책은 한때 할리우드 배우 니컬러스 케이지가 소유하다 도난당해 더욱 유명해졌다.

케이지는 1996년에 이 초판본을 15만달러(2억2천만원)에 구매했다. 그러나 2000년 자신의 자택에서 열린 파티 도중 이를 도둑맞았다. 이후 만화책은 11년이 지난 뒤 캘리포니아의 한 창고에서 발견됐다. 이 초판본을 되찾은 케이지는 그로부터 6개월 뒤 경매에서 220만달러(32억원)에 되팔았다.

메트로폴리스 컬렉터블즈-코믹커넥트의 스티븐 피슐러 최고경영자(CEO)는 “11년간 (이 초판본의) 가치가 급등했다”며 “도둑이 케이지에게 돈을 많이 벌어준 것”이라고 했다.