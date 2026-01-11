“노사 신뢰가 HD현대의 진정한 경쟁력” 참석 지부장들, 회사 성장에 ‘한 목소리’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대 권오갑 명예회장이 최근 전임 노동조합 지부장들과 만나 회사의 지속가능한 발전과 견고한 노사 신뢰 구축에 힘을 모으기로 했다.

HD현대는 권오갑 명예회장이 최근 HD현대중공업 영빈관에서 2014년부터 2023년까지 역대 금속노조 현대중공업지부를 이끌었던 5명의 전임 지부장들과 오찬 간담회를 가졌다고 11일 밝혔다.

권오갑 명예회장은 조선업 위기가 극심했던 2014년 사장으로 부임해 고강도 경영 쇄신을 이끌었다. 사업 분할 등 체질 개선 과정에서 겪은 노사 내홍 속에서도 ‘노사는 한배를 탄 동반자’라는 신념으로 상생의 끈을 놓지 않았다.

권오갑 명예회장은 이날 “최근 조선업이 호황기에 접어들었다고 하지만 중국의 거센 추격 등 글로벌 경쟁은 더욱 치열해지고 있다”며 “회사의 지속가능한 성장을 위해 노사가 함께 손을 맞잡고 지혜를 모아야 한다”고 강조했다.

권 명예회장은 지난 2023년 6월 과거 주주총회 방해 혐의 등으로 수감 중이던 박근태 22대 지부장이 있던 교도소를 찾아 위로하며 노사화합을 이끌어내는 등 HD현대중공업이 가장 위태로웠던 순간을 전임 지부장들과 함께해왔다.

이날 간담회에 참석한 전임 지부장들도 “과거의 대립을 넘어 회사의 백년대계를 위해 노사가 힘을 합쳐야 한다는 점에 공감한다”며 “앞으로도 현장의 목소리가 경영에 잘 전달될 수 있도록 가교 역할을 하겠다”고 화답했다.

HD현대 관계자는 “이번 간담회는 권오갑 명예회장이 평소 강조해온 ‘현장 경영’과 ‘사람 중심 경영’의 연장선”이라며 “노사 동반자적 신뢰가 HD현대의 진정한 경쟁력이라는 믿음 아래 격의 없는 소통과 상생 경영을 이어가겠다”고 밝혔다.