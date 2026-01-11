김여정 “무인기 北영공 침범” 담화에 靑 “진상규명하고 결과 신속한 공개”

[헤럴드경제=강문규 기자] 청와대는 11일 북한의 한국 무인기 침투 주장과 관련해 “진상을 규명하고 결과를 신속하게 공개할 것”이라고 밝혔다.

청와대 국가안보실은 이날 “정부는 북측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한번 확인한다”며 이같이 말했다.

국가안보실은 “정부는 이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군경 합동 조사를 통해 진상을 규명하고 결과를 신속하게 공개할 것”이라며 “정부는 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위한 실질적인 조치와 노력을 지속해 갈 것”이라고 강조했다.

앞서 김여정 북한 노동당 부부장은 이날 오전 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 “명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 영공을 침범하였다는 사실 그 자체”라며 “실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것이다. 사태의 본질은 그 행위자가 군부냐 민간이냐 하는데 있지 않다”면서 이렇게 말했다.