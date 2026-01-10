[헤럴드경제=윤호 기자]국민권익위원회(위원장 직무대리 한삼석)는 방문이나 우편 등 오프라인에서 제기된 민원에 대해서도 접수부터 처리까지 단계별 진행 상황을 문자·전자우편으로 안내한다고 밝혔다.

10일 권익위에 따르면, 그간 온라인 민원은 국민신문고 시스템을 통해 단계별 상황이 자동 안내됐으나 오프라인 민원은 별도 규정이 없어 담당자가 개별 연락을 하지 않으면 민원인이 진행 상황을 알기 어려웠다. 민원의 처리 경과를 제때 알지 못해 민원인이 반복적으로 행정기관에 문의하고, 그 결과 담당 공무원에게도 불필요한 업무부담이 가중되는 등 민원인의 불편과 행정 비효율도 있었다

하지만 앞으로는 방문·우편민원 접수 단계부터 담당자가 민원인의 연락처·전자우편 주소를 확인해 진행 상황을 통지하게 된다.

이를 위해 권익위는 각급 행정기관의 민원처리 지침인 국민신문고 민원 처리시 준수사항에 ‘오프라인 민원 처리 시 수기입력 절차’를 마련, 방문민원 접수단계부터 접수 담당자가 민원인의 전화번호 등 연락처 기재 여부를 의무적으로 확인하도록 했다. 이를 통해 담당공무원은 오프라인 민원도 국민신문고 시스템에 등록해 진행상황을 통지하게 된다.

또 우편민원의 경우에도 접수단계에서 연락처 등이 누락돼 있을 시 민원인에게 보완을 요청해 추후 전화번호 등을 제공받아 진행상황 안내가 가능하도록 했으며, 민원문서와 우편봉투 등에 기재됐을 수 있는 민원인의 전화번호 등을 접수 담당자가 빠짐없이 확인하고 입력하도록 조치했다.

이번 개선으로 온라인·오프라인 간 민원 안내 격차가 해소돼 민원인의 알권리를 더욱 두텁게 보장하고, 반복적인 문의가 감소해 담당 공무원의 업무 효율성도 높아질 것으로 기대된다. 특히 고령층 및 디지털 취약계층 등 온라인 활용이 어려운 국민이 방문·우편 등을 통해 민원을 제기하더라도 민원처리 단계별 안내를 편리하게 받을 수 있을 것으로 보인다.

김기선 권익개선정책국장은 “국민 눈높이에 맞는 민원서비스 제공을 위해 민원 안내 사각지대를 지속적으로 점검·개선하겠다”라며 “현장 의견을 수렴해 국민신문고 시스템 기능과 관련지침을 보완하는 등 민원인이 안심하고 결과를 기다릴 수 있는 민원처리 환경을 만들겠다”고 밝혔다.