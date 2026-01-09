[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 권상우가 아내 손태영과 혼전임신을 숨길수 밖에 없었던 이유를 공개했다.

8일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 ‘150억과 맞바꾼 찐사랑 권상우♥손태영, 홍진경한테만 최초공개! (비밀여행 단독입수)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

권상우 손태영 부부는 영상에서 러브 스토리를 공개했다.

권상우는 손태영과 교제한 지 두 달 만에 호주 여행을 떠났다며 “손태영을 만난다고 하니까 어머니가 ‘걔 웃는 게 예쁘더라’고 하시더라. 어머니가 좋아하시니까 나도 더 좋았다”고 말했다.

권상우는 결혼을 결심하게 된 계기에 대해서는 “아기를 빨리 갖고 싶었다. 어느 날 갑자기 전화가 와서 임신했다고 하더라”며 “곧바로 엄마에게 ‘태영이 임신했대. 결혼해야 할 것 같아’라고 말했다”고 이야기했다.

그러면서 “내가 33살에 결혼했는데, 유명한 배우가 젊은 나이에 결혼하는 일은 없었으니까. 지금 생각해보면 임신했다고 말해도 되는 건데”라고 덧붙였다.

손태영은 “사귄 거 발표 나고 너무 악플의 시간이었고, 나도 멘털이 나갔다. 만약 애기를 가졌다고 하면 우리의 사랑은 애기 때문인 거다. 그게 너무 싫었다”라고 혼전 임신을 알리지 않은 이유를 설명했다.

손태영은 “난 진짜 이제 스트레스 받아서, 쓰러질 것 같다고 했다. 소중한 아이인데, 속도위반으로 포장되는 게 너무 싫다고 했다”라며 “그때 아니라고 했었다. 임신이 아니라고 했다. 그래서 더 욕을 먹긴 했다”고 고백했다.

권상우와 손태영은 2008년 9월 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 권상우는 14일 개봉하는 영화 ‘하트맨’에 출연한다.