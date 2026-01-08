[헤럴드경제=김성훈 기자] 중·일 관계가 악화되고 있는 가운데, 한국이 중국인들이 가장 많이 찾은 해외 여행지가 됐다.

8일 중국 경제매체 차이신과 홍콩 성도일보에 따르면, 중국 항공 데이터 ‘항반관자’(航班管家) 집계 결과 지난해 12월 29일부터 지난 4일까지 중국 본토발 왕복 항공편 상위 목적지 1위는 한국(1012편)으로 나타났다.

이는 코로나19 확산 전인 2019년의 97.2% 수준으로 회복된 것이라고 매체는 전했다.

2위는 태국(862편), 3위는 일본(736편)이었다.

중국 민항데이터분석시스템(CADAS) 자료에서도 지난달 30일부터 이달 5일까지 중국 본토발 해외 항공편 집계 결과 한국행 여행객이 33만1000명으로 1위였다. 전년 동기 대비 30% 늘어난 수치다.

2위는 태국으로 전년 동기 대비 14% 감소한 28만5000명이며, 3위는 일본으로 33% 줄어든 25만8000명(3위)이다.

한국은 특히 중국 대학생들이 가장 선호하는 해외여행 목적지로 분석됐다. 2030 직장인 세대는 베트남 호찌민과 하노이를 선호하는 것으로 나타났다.

지난해 1∼11월 한국을 찾은 중국 본토 관광객은 약 509만명이며, 올해는 700만명에 이를 것으로 전망된다.

중국은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 개입을 시사하는 발언을 하자 자국민의 일본 자제령을 내리는 등 제재 수위를 높이고 있다. 이에 한국이 지난 연말부터 반사이익을 누리고 있는 것으로 추정된다.