[헤럴드경제=장연주 기자] 개그우먼 강유미의 이른바 ‘아들맘’(아들 가진 엄마) 영상이 여성혐오 논쟁으로 번지면서, 풍자냐 조롱이냐를 놓고 학부모를 중심으로 갑론을박이 벌어지고 있다. 이런 가운데, 여학생들 사이에서는 남학생들의 여성혐오 언행을 지적하는 목소리가 터져 나오고 있다.

논란의 시작은 강유미가 지난 1일 유튜브 채널에 ‘중년남미새’라는 제목으로 올린 영상에서 비롯됐다. 해당 영상은 8일 기준 조회수 140만건을 돌파했다. 댓글은 1만5000개 이상이 달렸다.

‘남미새’는 ‘남자에 미친 XX’의 줄임말로, 남성에게 과도하게 집착하고 모든 판단과 행동의 기준이 남자인 여성을 가리키는 멸칭이다.

강유미는 해당 영상에서 외아들을 둔 워킹맘이자 중년의 ‘남미새’를 연기했다. 이수지의 ‘대치맘’ 영상처럼 특정 집단을 향한 조롱과 여성 혐오적인 내용을 담았다는 비판이 이어지면서 관심이 집중됐다.

영상에서 강유미는 “요즘 여학생들이 얼마나 영악한데”, “나는 아들에게 여자애들이 때리면 같이 때리라고 한다”, “딸은 감정 기복이 심하고 예민하다”, “나는 나쁜 시어머니 예약이다” 등과 같은 대사를 하는데, 이에 대해 “일상생활에서 수없이 들어봤다”는 글이 줄줄이 올라왔다.

해당 영상이 공개되자 일부 학부모와 온라인 커뮤니티를 중심으로 “아들 가진 엄마들을 희화화했다”, “여성 간 갈등을 부추기는 여성혐오 콘텐트”라는 비판이 제기됐다.

반면, 또 다른 한편에선 “현실에 존재하는 중년 여성의 내면화된 성차별을 풍자한 것”이라는 반론도 나온다.

논쟁은 육아 커뮤니티를 넘어 학생들에게까지 확산됐다.

중·고교 여학생들은 유튜브 댓글과 엑스(X·옛 트위터) 등을 통해 자신들이 학교에서 겪은 여성혐오 피해 사례를 공유하면서 ‘학내 여혐’이 실재한다고 주장하고 있다. 해당 글들은 캡처돼 빠르게 퍼졌고, ‘좋아요’만 수천개를 받았다.

이들은 학부모들이 강유미의 영상을 여성 혐오적이라고 지적하기에 앞서 남학생들이 여성을 혐오하는 행동을 하지 않도록 교육하는 것이 먼저라고 촉구한다.

여학생들이 공유한 사례에는 ‘(남학생들이) 계집, 다리나 벌려라, XX하고 싶다는 말을 하며 낄낄 웃었다’, ‘성 비하·패륜·일베(일간베스트 저장소) 관련 발언을 매일 같이 한다’, ‘몰래 여자애들 사진을 찍어 단톡방에 올린다’, ‘학폭위로 사안을 끌고 가면 괴롭힘이 더 심해지고 처벌도 경미하다’, ‘딥페이크 피해자다. 아들 좀 잘 키워달라’ 등의 내용이 담겼다.

교사들 역시 학내 여성혐오 언행이 위험 수위에 도달했다고 입을 모은다.

문제는 이런 성차별적 발언을 하더라도 특정인을 겨냥한 것이 아니라면 처벌이 불가능한데다, 일일이 지도한다고 하더라도 습관처럼 굳어진 생각과 말을 근본적으로 고치기는 어렵다는 점이다.

경기도의 한 초등교사는 “초등학교 고학년만 돼도 유튜브 영상이나 온라인 커뮤니티에서 ‘제육이나 볶아 온나, 쿵쾅쿵쾅, 앙기모띠’ 같은 여성혐오 용어를 배워 학교에서 사용하는 아이들이 많다”며 “아무리 ‘이러이러한 이유로 나쁜 말이다’라고 가르쳐도 그때뿐이고 집에 돌아가서 스마트폰을 보면 말짱 도루묵이 된다”고 털어놨다.

전문가들은 학생들의 성 감수성을 기르고 학내 여성혐오 현상을 완화하기 위해선 성교육 강화와 보완이 필수적이라고 강조했다.

허민숙 국회입법조사처 입법조사관은 “현재 학교에서 실시하는 4대 폭력 예방 교육에 대한 분석이 필요하다”며 “이 교육이 청소년들의 젠더 편견이나 공격성, 폭력성, 존중 인식에 어떤 영향을 미치고 있는지 검증해야 한다”고 주장했다.