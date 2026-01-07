[헤럴드경제=박연수 기자] 파리바게뜨가 생딸기 베이커리 제품을 한자리에서 선보이는 ‘베리밤(BERRY BOMB) 페스타’를 연다고 7일 밝혔다.

지난해 홀리데이 시즌을 맞아 선보인 ‘베리밤’ 3종은 보름간 누적 판매량 25만개를 돌파하며 뜨거운 반응을 얻었다. 특히 ‘겉딸속케(겉은 딸기, 속은 케이크)’ 콘셉트로 선보인 ‘베리밤 케이크’는 크리스마스 이브인 12월 24일 하루에만 5만개 이상 팔리는 역대급 실적을 기록했다.

파리바게뜨는 페스타에서 ‘베리밤 도넛’, ‘베리밤 달:밤’을 선보인다. ‘베리밤 크루이글’, ‘베리밤 요거크림볼’, ‘베리밤 데니쉬’도 만날 수 있다. 식사대용으로 즐길 수 있는 샌드와 곁들이기 좋은 베리밤 음료도 있다. ‘베리밤 샌드’, ‘베리밤 말차샌드’, ‘베리밤 라떼’, ‘베리밤 말차라떼’ 등이다.

파리바게뜨 관계자는 “페스타는 딸기 시즌을 맞아 대표 케이크 브랜드로 자리매김한 ‘베리밤’을 다양한 제품으로 확장해 선보이는 자리”라고 설명했다.