‘움직이는 AI’ 개발플랫폼 기업 진화 이동수단 넘어 현실 AI 생태계 선점 ‘현대차 로봇하드웨어+구글 AI모델’ “차별화 휴머노이드 기술 개발 속도”

현대자동차그룹이 5일(현지시간) 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 발표한 ‘인간 중심 인공지능(AI) 로보틱스 생태계 전략’은 단순한 신기술 공개를 넘어, 기업의 정체성 변화를 의미한다. 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 중심으로 한 완성차 기업을 넘어서, 로봇·자율주행·스마트 팩토리를 관통하는 AI 플랫폼 기업으로의 전환이다.

현대차그룹은 ‘피지컬 AI’ 분야 진출을 선언하며 더 이상 AI를 ‘화면 속 소프트웨어’에 머무르게 하지 않겠다는 메시지를 던졌다.

현실 세계에서 움직이고, 판단하고, 인간과 협력하는 ‘피지컬 AI’를 차세대 성장 축으로 지속가능한 성장을 꾀하겠다는 전략이다. 이는 단기적인 기술 트렌드 대응이 아닌, 자동차 산업의 성장 한계와 AI 산업의 방향성 변화, 글로벌 제조 경쟁의 재편이라는 흐름에서 나온 장기적 사업 포트폴리오 전환으로 이동수단을 넘어, 현실 세계에서 작동하는 AI 생태계를 선점하려는 시도로 읽힌다.

▶글로벌 신성장동력 ‘피지컬 AI’=현대차그룹이 신성장 동력으로 낙점한 피지컬 AI는 센서와 하드웨어를 통해 현실 세계의 데이터를 직접 수집하고, AI가 이를 바탕으로 판단·행동하는 기술이다. 로봇, 자율주행, 스마트 팩토리, 물류 자동화가 모두 여기에 포함된다.

현대차그룹은 제조·물류·판매까지 이어지는 방대한 밸류체인을 보유, 피지컬 AI 구현에 필요한 ‘데이터·학습·적용’의 선순환 구조를 실제 현장에서 돌릴 수 있는 역량을 갖췄다.

정의선 현대차그룹 회장은 전날 신년사에서 “피지컬 AI로 중심이 이동할수록 현대차그룹이 보유한 자동차, 로봇과 같은 움직이는 실체와 제조 공정 데이터 가치는 희소성을 더할 것”이라며 “이는 빅테크 기업들이 쉽게 모방할 수 없는 우리만의 강력한 무기이며 데이터와 자본, 제조 역량을 갖춘 현대차그룹에 AI는 충분히 승산 있는 게임”이라고 강조했다.

아틀라스의 제조 현장 투입 프로젝트는 ‘피지컬 AI’ 도입의 대표적인 사례로 꼽힌다. 현대차그룹이 선택한 휴머노이드 로봇의 첫 무대는 가정이나 서비스업이 아닌 공장이다. 작업이 반복되고, 공간과 동선이 일정해 생산성·안전·품질을 개선하는 산업 자산으로 다룰 수 있다는 게 그룹 측의 설명이다.

현대차그룹은 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델을 대량 생산해 산업 현장에 대규모로 투입하는 양산형 휴머노이드 로봇이 되도록 하는 목표를 세웠다. 이를 위해 향후 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’를 포함한 생산 거점에 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델을 투입하고 공정 단위별 검증을 통해 단계적으로 아틀라스 도입을 확대할 계획이다.

▶구글과 손잡은 현대차, 미래 휴머노이드 박차=현대차그룹은 피지컬 AI 분야에서 기술 경쟁력을 갖추기 위해 글로벌 파트너십 확대에도 속도를 낸다. 현대차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스는 그룹 AI 로보틱스 생태계에서의 역할을 넘어 미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위해 구글 딥마인드와 전략적 파트너십을 발표했다.

이번 협력은 보스턴다이나믹스가 가진 로보틱스 경쟁력에 구글 딥마인드가 보유한 로봇 AI 파운데이션 모델(광범위한 데이터를 학습하고 훈련해 다양한 작업에 적용할 수 있는AI·딥러닝 모델)을 결합해 차별화된 기술 개발을 주도한다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

보스턴다이나믹스는 로보틱스 분야의 선구자로, 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 비롯해 산업·물류 현장에서 활용 가능한 로봇 기술력을 축적해 왔다.

구글 딥마인드는 세계적인 연구를 선도하는 전문조직으로 대규모 멀티모달(텍스트·음성·이미지 등 서로 다른 정보 유형을 통합해 기계와 상호작용하는 방식) 생성형 AI 모델 ‘제미나이’를 기반으로 로봇 AI 파운데이션 모델 ‘제미나이 로보틱스’를 고도화하며, 로봇이 형태나 크기에 관계없이 인식하고 추론하며 인간과 자연스럽게 상호작용할 수 있는 기술을 발전시키고 있다.

양사는 최첨단 로봇 기술과 로봇 AI의 융합을 통해 새로운 로보틱스 연구 패러다임을 제시하고, 휴머노이드의 실질적 상용화를 앞당긴다는 계획이다. 특히 복잡한 로봇 제어를 위한 AI 모델 연구를 공동으로 추진해, 산업 현장과 일상 환경 모두에서 활용 가능한 휴머노이드 도입을 적극 검토한다.

잭 재코우스키 보스턴다이나믹스 아틀라스 개발 총괄은 “로봇과 AI의 융합은 단순한 기술 진보를 넘어 인간의 삶을 더욱 안전하고 풍요롭게 만드는 혁신”이라며 “구글 딥마인드와의 협력은 미래 산업 패러다임을 새롭게 정의하는 중요한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.

캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄은 “보스턴다이나믹스와 협력해 새로운 아틀라스를 기반으로 혁신 가능성을 모색하게 돼 기쁘다”며 “로봇의 영향력 확대와 안전하고 효율적인 도입을 위해 AI 모델 개발을 지속할 것”이라고 밝혔다.

현대차그룹은 보스턴다이나믹스·구글 딥마인드 협력과 엔비디아와의 파트너십을 축으로, 로봇 하드웨어부터 AI 플랫폼까지 아우르는 글로벌 피지컬 AI 생태계를 구축하고 휴머노이드 로봇 상용화를 본격화한다는 전략이다.

현대차그룹 관계자는 “기술이 무엇을 할 수 있는지가 아니라, 기술을 통해 인류가 무엇을 이룰 수 있는지가 중요하다”며 “사람 중심의 자동화를 통해 인간과 로봇의 조화로운 공존 관계를 형성하고 로봇 상용화를 위한 기틀을 다지는 데 앞장설 계획”이라고 말했다. 라스베이거스=정경수 기자