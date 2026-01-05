김선규 호반그룹 회장 신년사

호반그룹이 2026년 신년하례식을 통해 ‘변화와 혁신’이라는 화두를 중심으로 새해 경영 의지를 다졌다.

5일 서울 서초구 본사에서 열린 신년하례식에는 김상열 호반장학재단 이사장, 우현희 호반문화재단 이사장, 김선규 호반그룹 회장을 비롯한 그룹 경영진과 임직원 200여 명이 참석했다. 김 회장은 이날 신년사를 통해 “급변하는 경제 환경과 시대적 전환점에 서 있는 지금, 생존을 넘어 성장을 위해선 변화와 혁신이 필수”라며 “임직원 모두가 변화의 주체가 되어야 한다”고 강조했다.

김 회장은 특히 “인공지능(AI) 전환과 오픈이노베이션 전략을 가속화해 스마트 건설, 스마트 팩토리, 리테일 테크 등 다양한 영역에 신기술을 접목한 사업 모델을 적극 도입해야 한다”고 밝혔다. 이는 최근 인공지능 기술의 확산이 산업 전반에 영향을 미치고 있는 흐름에 맞춰, 호반그룹이 경쟁력 강화를 위해 디지털 전환에 박차를 가하겠다는 의지를 담은 것이다.

이날 행사에서는 지난 한 해 동안 뛰어난 성과를 거둔 임직원에 대한 ‘우수사원상’과 함께, 자발적으로 사회공헌 활동에 참여한 ‘호반사랑나눔이’ 봉사단원에게도 ‘우수 봉사자상’이 수여됐다.

한편 호반그룹은 디지털 혁신을 실현하기 위해 매년 ‘혁신기술공모전’을 개최하고 있다. 지난 2020년부터 실증, 사업화, 투자로 이어지는 구조를 마련해 유망 기술과 스타트업을 발굴해왔으며, 이를 그룹 내 주요 계열사인 호반건설, 호반산업, 호반호텔앤리조트 등 사업에 지속 적용할 계획이다.