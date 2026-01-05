학부모 수요 선호도 높은 초·중·고 도보권 ‘원스톱 학세권’ 입지

단지 바로 앞 약 5,500㎡ 규모의 공원도 갖춰…아이 키우기 좋은 환경

DW대원이 경기도 이천시 증포동 일원에 선보이는 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’가 선착순 동호지정 계약에 돌입한다. 청약 일정은 1월 9일(금) 오전 10시부터 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’의 견본주택에서 진행된다.

단지는 이천 증포지구 내에서 선보이는 칸타빌 브랜드가 적용된 3번째 단지로, 칸타빌 브랜드만의 차별화된 상품성이 돋보인다. 전세대 남향 위주의 배치를 통해 채광과 통풍을 극대화하였을 뿐만 아니라, 전용 85㎡ 초과 중대형 평형이 총 세대수의 34%인 121세대가 공급된다. 특히 세대 내부 주방, 거실, 자녀방 등 전천후 가변형 공간을 확보한 특화설계를 적용해 공간 활용도를 극대화했다. 여기에 고급아파트 이미지의 마감재, 색상 등을 적용해 견본주택 방문 고객에게 큰 호응을 얻고 있다.

지역 내 최고수준의 교육 일번지 입지도 갖췄다. 단지 바로 앞 혁신학교인 한내초등학교가 위치한 ‘초품아’ 입지를 자랑하며, 증포중, 이현고 등도 도보권에 있어 12년 원스톱 교육 환경을 누릴 수 있다. 학교 주변에 위치한 단지인 만큼 유해시설 없는 쾌적한 주거 환경도 강점이다.

주거 쾌적성도 단지의 가치를 더하고 있다. 단지 바로 앞에는 축구장 면적의 약 70%에 달하는 5,500여㎡ 규모의 문화공원이 조성될 예정이며, 인근 8만 4,000㎡ 규모의 이천온천공원과도 인접해 있어 도심 속에서도 풍부한 녹지 인프라를 누릴 수 있다.

넉넉한 주차공간도 강점이다. ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 가구당 약 1.6대(총 569대)의 넉넉한 주차 공간을 확보했다. 여기에 단지 앞 공원 지하 주차장(60대 이상)도 활용 가능해 주차 편의성을 극대화했다. 최근 이천지역 아파트들의 주차 문제가 고질적인 문제로 떠오른 만큼 넉넉한 주차 공간을 통해 단지 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

교통 및 생활 인프라도 우수하다. 이마트, 이천터미널, CGV 등이 가깝고, 중부내륙고속도로, 영동고속도로 등을 통해 시내외 이동이 편리하다. 특히 KTX-이음, GTX-D(예정) 등 굵직한 교통 호재도 가시화되면서 높은 미래 가치 상승도 기대되고 있다.

분양 관계자는 “이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크는 증포지구 내에서도 우수한 교육여건을 갖춘 입지를 지니고 있으면서도, 중대형 평형 단지의 고급이미지에 걸맞은 상품성 또한 갖추고 있어 수요자들의 많은 관심을 받고 있다”며 “특히 이번 선착순 동호지정 계약은 청약 통장 없이도 로열층 동∙호수를 선점할 수 있는 만큼, 실수요자는 물론 투자자들의 문의도 이어지고 있다“고 전했다.

증포지구 내 중대형 평형의 신축 아파트가 귀한 점도 주목할 만한 요소다. ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’의 입주 시점에는 증포동 내 구축아파트의 대다수가 입주 10~15년 차를 맞이하기 때문에 신축단지 품귀현상으로 단지의 경쟁력은 더욱 높아질 전망이다. 이에 희소성 높은 중대형 평형을 중심으로, 신축 단지를 선점하려는 갈아타기 수요도 예상되고 있다.

한편, ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’는 경기도 이천시 증포동 일원에 지하 3층~지상 최고 24층, 5개 동, 전용면적 84~118㎡ 총 355가구 규모로 조성된다. 이천 증포 대원칸타빌(1차 2019년 입주 346세대), 이천 증포 3지구 대원칸타빌 2차 더테라스(2021년 입주)에 이은 3번째 단지로, 입주가 완료되면, 이천 증포지구 내 약 1,000세대의 칸타빌 브랜드 타운이 완성된다.

‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’의 견본주택은 경기도 이천시 송정동에 위치해 있다. 자세한 사항은 홈페이지 및 문의 전화를 통해 확인할 수 있다.