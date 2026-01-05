기술 진단부터 사업·정부과제 연계까지 전 과정 컨설팅

[헤럴드경제=홍석희 기자] 원더스랩은 포항·경북 지역기업을 대상으로 한 ‘지역기업 AI 기술혁신 스케일업 지원 프로그램’을 통해 AI 전환(AX) 성과를 도출했다고 5일 밝혔다.

이번 프로그램은 AI 기술을 보유한 지역 기업을 대상으로, 기술 중심의 AI를 사업 성장으로 연결하는 ‘시장형 AI 전략’ 수립에 초점을 맞췄다. 단순 기술 도입을 넘어 사업 구조와 성장 전략에 AI를 연계하는 방식이다.

원더스랩은 ▲AI 기술·서비스 진단 ▲AI 고도화 방향 설정 ▲사업계획 재설계 ▲정부 R&D·지원사업 연계 ▲IR 자료 고도화 등 전 과정을 컨설팅했다.

컨설팅에 참여한 IoT 기기 디자인 기업 시아와 무인 사진 촬영기기 제조업체 비에스는 AI 기술을 사업계획과 중장기 성장 전략으로 구체화하며 스케일업 기반을 마련했다.

이번 프로그램은 포항공과대학교 인공지능연구원과 공동 추진됐다. 연구원 측은 “기술·사업·정책을 연계한 실전형 AX 모델을 제시했다”고 평가했다.

원더스랩 한의선 대표는 “지역 기업의 AX 전환은 단순히 AI를 도입하는 문제가 아니라, 기술을 어떻게 사업 구조와 시장 전략으로 연결하느냐의 문제”라며 “이번 컨설팅을 통해 지역 기업들이 보유한 AI 기술이 실제 성장 동력으로 작동할 수 있는 기반을 마련했다”고 말했다.