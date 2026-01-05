전진숙 “광주·전남 행정통합 더는 미룰 수 없다”

6.3 지방선거 이전 신속한 추진 성명 발표

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전진숙 국회의원(광주북구을)은 광주·전남 행정통합과 관련한 성명서를 통해 “광주·전남 행정통합은 더 이상 선택의 문제가 아닌, 거스를 수 없는 지역생존과 국가균형발전을 위한 시대적인 과제”라며 “6.3지방선거 이전에 신속한 추진을 촉구한다”고 밝혔다.

전 의원은 “수도권 초집중과 지방소멸이라는 구조적 위기 앞에서, 기존의 분절된 행정체계로는 광주·전남의 미래를 감당할 수 없다” 면서 “지금이 아니면 광주·전남 행정통합의 적기를 놓치게 될 것”이라고 밝혔다.

전진숙 의원은 광주와 전남이 역사·산업·생활권 전반에서 이미 하나의 공동체임을 언급하면서, “출퇴근, 의료, 교육, 산업기반, 문화관광까지 광주와 전남은 사실상 단일 생활권으로 작동하고 있음에도 행정구역 분리로 정책은 쪼개지고, 예산은 분산되는 문제점이 있었다.”고 지적했다.

이어 “이로 인해 국가 전략사업 유치, 대규모 SOC 확충, 미래산업 육성 과정에서 광주·전남은 늘 경쟁력에서 불리한 위치에 놓여 왔다.” 며 “행정통합은 중복과 비효율을 줄이고, 광역 단위의 전략적 의사결정을 가능하게 하는 출발점”이라고 강조했다.

전 의원은 “광주·전남이 5극3특이라는 하나의 광역단위로 재편될 때, 비로소 중앙정부와 대등한 정책 파트너로서 국가균형발전을 이끌 수 있다”면서, “이는 지역만을 위한 통합이 아니라 대한민국 전체의 지속가능성을 높이는 해법”이라고 설명했다.

전진숙 의원은 추진 시기와 속도의 중요성을 거듭 강조했다.

전 의원은 “광주·전남 행정통합은 올해 6.3지방선거 이전에 가시적인 성과가 이뤄져야 한다,”면서, “선거 국면에 접어들 경우 통합논의는 정치적 이해관계에 휘말려 다시 표류할 가능성이 크다”고 경고했다. 이어 “지금 결단하지 않으면 또다시 ‘논의만 하다 끝난 숙제’로 남을 수 있다”며 “지방소멸이 현실이 되고 있는 지금, 더 이상 시간을 허비할 여유는 없다”고 밝혔다.