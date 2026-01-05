[헤럴드경제=이원율 기자] 많은 이에게 사랑을 받은 ‘국민 배우’ 안성기가 5일 별세했다. 향년 74세.

안성기는 이날 오전 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 영영 눈을 감았다.

지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실에서 의식불명 상태로 입원한 후 6일 만이다.

고인은 2019년부터 혈액암으로 투병 생활을 했다.