[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 박형준 시장이 4일부터 10일까지 4박 7일 일정으로 미국 3개 도시(앵커리지, 놈, 라스베이거스) 순방길에 올랐다.

박 시장은 현지시각 5일부터 6일까지 알래스카주 앵커리지(Anchorage) 시와 놈(Nome) 시를 방문해 북미 북극권 거점인 알래스카와의 협력 네트워크 강화에 나선다. 5일 오전 앵커리지시청에서 부산시-앵커리지시 우호협력도시 협정 체결식이 열린다. 양 도시는 이번 협정을 계기로 항만·물류, 관광, 에너지자원, 인적교류 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 관계를 구축해 나갈 계획이다.

같은 날 오후 박 시장은 알래스카 주지사를 예방해 부산시와 알래스카주 간의 경제·산업 협력 가능성에 대해 의견을 교환한다. 또한 북극항로와 연계한 물류 협력 가능성을 모색하기 위해 앵커리지 항만을 방문해 항만 운영 현황과 물류 기반(인프라)을 살펴볼 계획이다.

6일에는 북극항로의 핵심 기착지로 주목받는 알래스카주 놈 시를 방문해 놈 시장 및 항만관리위원회 관계자와 면담하고, 북극권 지역 도시 간 교류 확대와 북극항로 거점 확보를 위한 협력 방안을 논의한다.

7일부터는 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’을 방문해 세계 기술산업의 최신 흐름을 점검하고, 시가 현재 중점적으로 추진 중인 첨단전략산업 정책과 글로벌 혁신 기술을 접목하는 방안도 함께 모색한다.

박 시장은 ‘통합부산관’을 방문해 총 28개 참가기업을 격려하고 글로벌 바이어 및 투자자들과의 교류(네트워킹) 현황을 점검한다. 부산 기업의 해외 진출과 투자 연계 가능성을 직접 살피는 등 현장 중심의 세일즈 행보를 이어갈 예정이다.

아울러, 미국 프로 미식축구(NFL) 팀 라스베이거스 레이더스(Las Vegas Raiders)의 홈구장인 ‘얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)’을 방문해 첨단 기술을 접목한 세계 최고 수준의 복합 스포츠·엔터테인먼트 시설 운영 사례를 직접 확인할 계획이다.