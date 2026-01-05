‘2025년 지역교통안전환경개선 평가’ 행정안전부 장관상 수상

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시는 행정안전부가 전국 243개 자치단체를 대상으로 한 ‘2025년 지역교통안전환경개선 평가’에서 최우수 지자체로 선정돼 행정안전부 장관상(기관표창)을 수상했다고 2일 밝혔다.

‘지역교통안전환경개선 평가’는 각 지자체가 한 해 동안 추진한 지역교통안전환경개선사업의 사업 성과와 정책적 노력도에 대한 종합 평가로, 파주시의 경우 보행자 안전 확보·교통약자 보호와 관련한 지속적인 투자와 체계적인 사업 추진이 높은 평가를 받았다.

특히 ▷어린이보호구역 개선 사업 ▷보도 설치 사업 ▷스마트 횡단 시스템 구축 ▷교통사고 예방을 위한 안전 문화 홍보활동 등이 긍정적으로 평가됐다.

조춘동 도로교통국장은 “지역 여건에 맞는 교통안전 기반 시설 확충 등 맞춤형 사업 추진이 좋은 평가로 이어졌다”며 “앞으로도 시민이 안심하고 이동할 수 있는 사람 중심 교통안전환경 조성에 최선을 다하겠다”고 전했다.