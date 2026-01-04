조승래 “‘김병기 금품의혹’ 사실 확인 안돼” 국힘 ‘특검’ 주장엔 “생각하지 않아” 일축

[헤럴드경제=박세환 기자] 더불어민주당은 4일 강선우 의원과 김병기 전 원내대표가 연루된 ‘공천 헌금 수수 의혹’을 “개별 인사들의 일탈”로 규정했다. 공천 과정에 대한 전수 조사는 하지 않겠다는 입장도 밝혔다.

조승래 사무총장은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 ‘2022년 지방선거, 2020년 총선 과정에서 강 의원과 김 전 원내대표가 각각 연루된 금품 수수 의혹과 관련한 당 차원의 전수 조사 계획이 있느냐’는 취지의 질문에 이같이 답했다.

조 사무총장은 “(관련 의혹들은) 시스템상 문제라기보다는 개별 인사들의 일탈로 본다. (공천 과정) 전반에 대해 조사한다는 것은 현재로서 생각하고 있지 않다”고 강조했다.

앞서 김 전 원내대표의 경우 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원들로부터 금품을 받았다가 돌려줬다는 의혹이 제기됐다. 2024년 총선에서 낙천한 이수진 전 의원은 이 같은 의혹을 담은 탄원서를 당시 당 대표였던 이재명 의원실 김현지 보좌관에게 전달했다는 취지의 주장을 최근 내놓기도 했다.

강 의원은 관련 의혹으로 1일 탈당 및 제명 조치됐다.

조 사무총장은 ‘김 전 원내대표의 2020년 총선 당시 금품수수 의혹도 당 윤리감찰단 및 윤리심판원의 조사 대상이 되느냐’는 질문에 “그런 주장의 사실 여부에 관해 확인되고 있지 않은 상황”이라면서도 “윤리심판원이 관련 의혹을 종합적으로 판단할 필요성이 있다고 본다. 필요하면 직권조사도 할 수 있으며, 그런 절차를 진행할 것으로 본다”고 설명했다.

그러면서 “경찰 조사와는 관계 없이 윤리심판원이 최대한 신속하게 독자적인 판단을 통해 (김 전 원내대표의) 징계 여부를 진행할 것”이라고 덧붙였다.

국민의힘 등 야권이 주장하는 ‘김병기·강선우 공천 의혹 특검’ 필요성에 대해서는 “특검은 생각하고 있지 않다”고 일축했다.

민주당은 이번 의혹을 계기로 정청래 대표가 추진하는 ‘경선 기회 보장’을 골자로 한 시스템 공천 체계를 더욱 강화할 방침이다.

조 사무총장은 “시스템상 문제가 없더라도 한계나 허점으로 이런 의혹들이 벌어졌다고 판단된다”며 “낙하산 공천 근절 원칙을 표방하고, 억울한 컷오프를 없애기 위해 최소한의 경선 기회를 보장할 것”이라고 말했다.

2022년 지방선거를 앞두고 강 의원에 금품을 건넨 의혹을 받는 김경 시의원이 선거 때 단수 공천된 과정과 관련해서는 “김 시의원은 부동산 투기로 정밀 심사 대상이었고, 3명의 후보가 모두 컷오프된 상태였다”고 조 사무총장은 전했다.

이어 “(이런 상황에서) 결정을 못 하고 시간에 내몰려 지역위원장(강선우 의원)의 의견을 듣고 단수공천 하는 결론이 내려졌다”고 부연했다.

조 사무총장은 “김 시의원의 경쟁자 두 분이 컷오프될 만한 도덕적 흠결은 갖고 있지 않다고 판단한다”며 “당시에는 지역위원장의 의견이 가장 크게 존중받는 공천 시스템이었다고 보였다. 이번에는 기준과 원칙을 갖고 공천하겠다”고 말했다.