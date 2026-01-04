전국 39대 의대 정시 지원자 7125명…최근 5년간 최저 수준 고신대 24.65대 1 최고 경쟁률 보여…지원자 급감 이유는

[헤럴드경제=김희량 기자] 2026학년도 의대 정시모집 지원자가 큰 폭으로 감소해 최근 5년 중 최저치를 기록했다.

4일 종로학원에 따르면 2026학년도 전국 39개 의대 정시 지원자는 7125명으로 전년에 비해 32.3% 줄었다. 지원자는 2022학년도 9233명, 2023학년도 8044명, 2024학년도 8098명 수준이었다가 2025학년도 1만518명으로 크게 늘어난 바 있다.

의대 모집정원 축소가 영향을 줬다는 분석이 지배적이다. 2026학년도 정시 모집 인원은 전년 1599명에 비해 32.6%(521명) 줄어든 1078명이라서다. 모집 인원이 줄면서 전국 의대 평균 경쟁률은 지난해 6.58대 1에서 올해 6.61대 1로 소폭 높아졌다.

권역별로 보면 서울권 8개대는 4.19대 1에서 3.80대 1로 하락했지만 경인권 4개대는 4.65대 1에서 7.04대 1, 비수도권 27개대는 7.77대 1에서 8.17대 1로 올랐다.

고신대는 24.65대 1로 전국 최고 경쟁률을 기록했고 이화여대가 2.94대 1로 최저 경쟁률을 나타냈다.

임성호 종로학원 대표는 “의대 정시 지원자 수가 의대 학부 전환 이후 최저치”라며 “의대 모집정원 축소가 직접적 원인이지만 의대 열풍이 다소 주춤해진 상황으로도 해석된다”고 분석했다.

‘불수능’에 의대 모집정원 축소 상황에서도 최상위권은 의대 지원을 할 때 소신지원 경향을 보인 것이라는 분석도 있다.

이른바 빅5 병원을 둔 의대 가운데 서울대(3.50대 1→3.20대 1)를 제외한 연세대, 성균관대, 가톨릭대, 고려대 등 나머지 대학은 모두 전년 대비 경쟁률이 높아졌다.