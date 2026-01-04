북한이 4일 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사한 것으로 전해졌다. 사진은 지난달 28일 서해상에서 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 장거리전략순항미사일 발사 훈련을 진행한 모습. [연합]
[헤럴드경제=박세환 기자] 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사한 것으로 전해졌다.

합동참모본부는 4일 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사 했다고 밝혔다.


