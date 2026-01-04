[헤럴드경제=박세환 기자] 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사한 것으로 전해졌다.
합동참모본부는 4일 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사 했다고 밝혔다.
입력 2026-01-04 08:12:15
