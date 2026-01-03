美, 마약테러 등 혐의로 이미 기소…루비오 “형사 재판받을 것”

[헤럴드경제=김광우 기자] 지난 2020년 미국에서 마약테러 혐의로 기소된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국 군대에 체포되면서, 6년 만에 법정에 설 것으로 보인다.

미국이 3일(현지시간) 새벽 전격적인 베네수엘라 공격을 통해 마두로 대통령 부부를 붙잡은 데 따른 수순이다. 체포 사실은 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 공개했다.

로이터통신에 따르면 이날 마코 루비오 미 국무장관은 마두로 대통령이 미군에 체포돼 미국에서 형사 재판을 받을 것이라고 주변에 언급한 것으로 전해졌다.

공화당 소속인 마이크 리 상원의원은 루비오 장관과의 통화 후 이같이 전하며 “마두로가 현재 미국 측에 신병이 확보돼 있어, 이제 베네수엘라에서 추가 조치는 없을 것으로 그(루비오 장관)는 예상한다”고 말했다.

마두로 대통령이 미국 법정에 오르는 것은 트럼프 행정부 1기 때인 2020년 3월 미국에서 마약 밀매와 돈세탁 등의 혐의로 재판에 넘겨졌기 때문이다. 이례적인 현직 국가 정상에 대한 기소였다.

미 연방 검찰은 마두로 대통령 등이 콜롬비아 옛 최대 반군인 콜롬비아무장혁명군(FARC) 잔당들과 공모해 “미국에 코카인이 넘쳐나게 했다”며 베네수엘라에서 200∼250t의 코카인이 흘러나온다고 추정했다.

당시 윌리엄 바 미 법무장관은 마두로 대통령이 ‘태양의 카르텔’이라는 마약 밀매 조직의 우두머리라고 표현했다. 그는 “베네수엘라 국민이 고통받는 동안 이들은 자신들의 주머니를 채웠다”며 “마두로 정권은 부패와 범죄로 뒤덮여 있다”고 비난했다.

미 연방 검찰은 수년간 끈질기게 수사를 벌인 끝에 마두로 대통령을 기소했다.

뉴욕 검찰은 마두로와 측근들이 “지난 20년 동안 FARC와 마약테러 동업을 해왔다”며 “마두로와 부패한 정부 기관이 정치적·군사적 보호를 제공했기 때문에 이 같은 규모와 범위의 마약 밀매가 가능했던 것”이라고 설명했다.

또 플로리다주 검찰은 호화 요트부터 수백만 달러 콘도에 이르기까지 마두로 일당의 돈세탁 신호들을 계속 확인했다고 밝혔다.

기소 당시 미 국무부는 마두로 대통령의 체포와 유죄 선고로 이어지는 정보를 제공하는 사람에게 1천500만달러의 현상금을 제공하겠다고 밝혔다. 4명의 마두로 측근에게도 인당 1천만 달러의 현상금을 걸었다.

트럼프 행정부 2기 출범 직후인 올해 1월 미국은 마두로 대통령에 대한 현상금을 2500만달러로 올렸고, 이어 8월에 다시 5000만달러(약 723억원)로 올렸다.

팸 본디 미 법무부 장관은 현상금 인상을 발표하며 마두로 대통령을 세계 최대 마약 밀매업자 가운데 하나로 지목했다.