베네수엘라 “美, 중대한 군사침공…국가비상사태 선포”

[헤럴드경제=김광우 기자] 베네수엘라 수도 곳곳에서 폭발음이 들리는 등 미군의 공습이 확실시 된 가운데, 베네수엘라 정부가 성명을 내고 미국이 자국 영토와 국민을 공격했다고 비판했다.

3일(현지시간) 미 CNN 방송, 로이터통신 등 외신에 따르면 베네수엘라 정부는 성명에서 미국이 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이아 주를 공격했다며 이는 “매우 중대한 군사 침공”이라고 주장했다.

이에 니콜라스 마두로 대통령은 국가비상사태를 선포하고, “적절한 시기와 상황에서” 모든 국가 방어 계획을 가동할 것을 지시했다고 정부는 성명에서 전했다.

베네수엘라 정부는 또 사회·정치 세력에 국가 수호를 위해 결집, 행동에 나설 것을 촉구했다.

이와 함께 미국의 규탄을 요구하며 유엔 안전보장이사회와 유엔 사무총장, 기타 국제기구에 제소할 예정이라고 밝혔다.

앞서 이날 오전 2시께 카라카스를 비롯해 베네수엘라 곳곳에서 여러차례 폭발음이 들리고 항공기가 저공비행하는 모습이 포착됐다.

미 CBS 방송은 도널드 트럼프 미 대통령이 베네수엘라에 대한 공습을 명령했다고 미 당국자들을 인용해 보도했다.