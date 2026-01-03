[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대는 최근 사회복지학과 나지훈 교수가 국회의원회관에서 열린 ‘제7회 국회자살 예방대상’에서 자살예방과 생명존중 문화 확산에 기여한 공로로 국방부장관 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.

국회자살예방포럼이 주최하고 국방부가 후원하는 국회자살예방대상은 생명존중 문화 확산에 기여한 개인과 단체를 발굴‧격려하기 위해 제정된 상이다.

나지훈 교수는 2013년부터 12년간 자살예방 현장에서 활동해 온 점을 인정받아 이번 표창 대상자로 선정됐다. 생명의 전화 SOS상담원으로 참여해 지난 10년간 한강 교량 현장에서 총 6110시간의 위기 상담을 진행하며 극단적 선택을 시도하는 시민들을 지원해 왔다.

이와 함께 청년 정신건강 증진 프로그램을 운영하며 생명존중 교육과 고위험군 조기 발견을 위한 체계 구축에도 참여해 왔다.

또 2024년 생명의전화 국제위원회 위원장으로 선출돼 2025년 아시아태평양 전화컨퍼런스를 통해 한국의 자살예방 모델을 국제사회에 소개하는 역할을 맡았다.

나지훈 대구가톨릭대 교수는 “앞으로도 우리 사회와 대학 내에서 생명존중 문화가 확산되고 정신건강 안전망이 더욱 강화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.