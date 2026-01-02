[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 경북도의 인사발령에 따라 방주문(58)신임 의성 부군수로 취임했다고 2일 밝혔다.

방 부군수는 별도의 취임식 없이 충혼탑 참배를 시작으로 공식 업무에 돌입했으며 오는 7일 부서별 주요 현안 업무 보고를 시작으로 민생 현장을 살피며 본격적인 군정 운영 지원에 나설 계획이다.

특히 방 부군수는 지난 2017년 의성군 일자리경제교통과장으로 근무한 바 있어 이번 부임은 의성과의 두 번째 인연이다.

당시 지역 경제 및 일자리 정책을 직접 총괄하며 군정 전반에 대한 이해를 쌓은 만큼 현장 중심의 실질적인 행정 추진이 기대된다.

또 지역 현안에 대한 높은 이해도와 군민들과의 정서적 유대감을 바탕으로 현장의 목소리에 귀 기울이는 책임 행정을 실천할 것으로 보인다.

방 부군수는 “그동안 쌓아온 행정 경험을 바탕으로 도와 군을 잇는 가교 역할을 충실히 수행하겠다“며 ”군민이 체감할 수 있는 변화와 군정 성과를 만들어가는 데 행정역량을 집중해 나가겠다”고 말했다.

이어 “의성의 백년대계 대구경북신공항 건설과 미래신성장 산업 육성 등 군의 핵심 역점 사업들이 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 900여명의 공직자와 함께 현장을 누비며 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편 경북 구미 출신인 방 부군수는 구미고와 계명대 행정학과를 졸업했다. 이후 1994년 구미시에서 공직생활을 시작해 경북도 자치행정국 자치행정과, 인사과, 도지사 비서실 의전팀장 등을 두루 거쳤다.

구미시 미래도시기획실장과 행정안전국장을 역임하는 등 풍부한 현장 중심의 행정 경험을 갖춘 인물이다. 최근에는 경북도 도지사 비서실장으로 재직하며 도정 운영을 총괄해 왔다.