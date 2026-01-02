5R 성적이 PS 남은 한 자리 좌우

[헤럴드경제=조용직 기자] 포스트시즌 진출과 파이널 직행이 달린 프로당구 PBA 팀리그 5라운드가 오는 3일 시작한다.

프로당구협회(PBA·총재 김영수)는 “오는 3일부터 9일간 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 5라운드를 개최한다”고 밝혔다.

재개되는 PBA 팀리그 5라운드는 이번 시즌 마지막 정규 라운드로, 포스트시즌에 진출할 마지막 팀을 가르는 무대다. 하나카드(1라운드 우승), 웰컴저축은행(2라운드 우승), SK렌터카(3라운드 우승), 크라운해태(4라운드 우승)가 포스트시즌 진출을 확정했다.

만일 이전 라운드 우승팀이 5라운드에서도 우승을 차지할 경우, 팀리그 규정에 따라 정규리그 종합 순위 기준으로 차순위 팀이 포스트시즌에 나선다. 지난 시즌에도 SK렌터카가 1라운드와 5라운드를 우승하면서 라운드 우승이 없던 팀 중 순위가 가장 높은 우리금융캐피탈(종합 3위)이 포스트시즌 무대를 밟은 바 있다.

4라운드 종료 기준 라운드 우승이 없는 팀 중 순위가 가장 높은 팀은 4위 하이원리조트(16승20패·승점 53)다. 하이원리조트와 최하위 휴온스(15승21패·승점 43)의 격차가 승점 10 밖에 나지 않아, 5라운드 내내 포스트시즌 진출을 두고 치열한 순위 경쟁이 펼쳐질 전망이다.

또한 포스트시즌 진출 5개 팀 중 정규리그 순위가 가장 높은 팀은 파이널에 직행한다. 하나카드(24승12패·승점 70)가 종합 1위에 위치한 가운데, 승점 1 차이로 SK렌터카(23승13패·승점 69)가 하나카드의 뒤를 바짝 뒤를 쫓고 있다.

팀리그 5라운드는 이날 웰컴저축은행-하이원리조트의 경기부터 시작한다.