이커머스 업계 휴일 물량 수요 대응

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스가 오는 4일부터 주7일 배송을 시작한다고 2일 밝혔다.

주7일 배송은 지속 증가하는 휴일 물량 수요에 적극 대응해 이커머스 업계의 니즈를 충족시키기 위해 마련됐다. 롯데택배는 고객지향 배송 서비스를 다변화하여 고객 만족도를 극대화하기 위한 목적으로 주7일 배송을 진행한다.

롯데택배는 지난해 대리점협의회의 의견을 여러 차례 청취하며 시행 방안 등을 조율하였고 최종적으로 주7일 배송 시행을 확정했다. 롯데택배와 대리점협의회는 주7일 배송을 위한 상호 합의 내용을 성실히 이행하며 최대한 협력할 예정이다.

롯데택배는 자체 네트워크를 활용해 전국의 시 지역을 중심으로 평일은 물론 주말까지 집하 및 배송 업무를 진행한다. 기존에는 업무를 진행하지 않았던 일요일이나 주중 휴일도 집·배송 업무일로 새로 적용된다. 롯데택배는 주말 출고가 필요한 소상공인이나 대형 화주들은 물론 휴일에도 배송을 원하는 소비자들의 요구에 부응하게 될 것으로 기대했다.

다만 주7일 배송에서 읍·면·리와 제주 지역은 제외되며, 설 및 추석 당일과 택배 없는 날에는 운영하지 않는다.

한편 롯데택배는 기존에도 고객이 원하는 시간대에 맞춰 배송하는 ‘약속배송’, 철도 및 항공을 통해 당일 배송하는 ‘어전트배송’ 등 다양한 배송 서비스를 운영 중이다. 롯데택배는 이번 주7일 배송과 기존 서비스와의 상호 보완 및 시너지 창출을 통해 서비스의 품질을 고도화하여 배송 경쟁력을 한층 더 강화할 계획이다.

롯데택배 관계자는 “향후 주7일 배송의 성공적인 안착을 위해 대리점 및 택배기사, 화주사 의견을 적극 수용해 지속해서 서비스를 개선해 나가겠다”며 “고객에게는 폭 넓어진 배송 서비스 제공으로 달라진 일상을 경험할 수 있게 하겠다”고 말했다.