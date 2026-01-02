노선 개편, 환승 거점 신설해 중구 전 지역 유기적 연결

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)가 주민 생활권과 공공시설을 연결하는 통합 공공셔틀 ‘내편중구버스’를 1월 2일부터 정식 운행한다. 지난해 9월부터 4개월간 시범운행을 거쳐 수렴한 주민 의견을 반영해 이용 편의성을 대폭 개선했다.

‘내편중구버스’는 시범운행 기간 하루 평균 1300명 이상이 이용하며 큰 호응을 얻었다. 주민들의 관심이 높은 만큼 배차 간격 단축과 환승 편의 강화, 버스 안내방송과 정류장 표기 개선 등을 요청하는 다양한 의견이 접수됐다. 중구는 이를 정식 운행에 적극 반영했다.

먼저 구는 노선을 효율적으로 조정했다. 기존 9개 노선의 중복 구간을 정리해 8개 노선으로 개편했다. 1·2·3노선은 ‘신당권 순환’, 4·5·6노선은 ‘신당권–중구청–서부권 연결’, 7·8노선은 ‘서부권 순환’ 노선으로 운영한다.

차량 운행 여건도 대폭 개선했다. 25인승 차량을 기존 9대에서 12대로 증차하고, 이용 수요가 많은 1·2·3·7노선에는 각 2대씩 투입해 배차 간격을 기존 60분에서 30분으로 단축했다. 기존 노후 차량은 전면 신차로 교체해 언덕이 많은 중구 지형에서도 안전하고 쾌적한 운행이 가능하게 했다.

버스 운행시간은 평일은 오전 8시부터 오후 7시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 4시까지다. 일요일과 공휴일에는 운행하지 않는다. 중구 공공시설 이용자는 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 버스 운행현황과 노선은 ‘내편중구버스 앱’에서 확인할 수 있다.

김길성 중구청장은 “앞으로도 주민 눈높이에서 불편을 살펴 더 편리하고 든든한 ‘내편중구버스’로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.