[헤럴드경제=김성훈 기자] 한국인 관광객이 일본 삿포로의 한 술집에서 돈을 내지 않겠다고 난동을 부리다 현지 경찰에 체포됐다.

홋카이도 지역매체 STV에 따르면, 삿포로 중앙경찰서는 28일 한국인 남성 A(51) 씨를 기물파손 혐의로 현행범으로 체포했다고 밝혔다.

A 씨는 이날 오후 11시 30분께 삿포로시 주오구의 한 술집에서 난동을 부리다 가게 출입문에 몸을 부딪혀 유리를 깨뜨린 혐의를 받고 있다.

술집에서 음식을 먹은 A 씨는 음식값 3500엔(약 3만2000원)을 지불할 것을 요구받자 “노 머니”(No Money)라고 외치며 지불을 거부하고 점원과 실랑이를 벌였다. 이후 A 씨가 가게를 나가려는 것을 점원이 제지했지만, A 씨는 뿌리치고 그대로 출입문을 들이받아 유리를 파손했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 체포했다. A 씨는 범행 당시 술을 마신 상태였던 것으로 보인다고 STV는 전했다.

A 씨는 경찰 조사에서 “변호사에게 말하겠다”고 진술한 것으로 알려졌다.